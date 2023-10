Representante del Pacto Histórico pide al CNE revocar candidatura de Alejandro Eder

El representante Alejandro Ocampo radicó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una demanda para que se revoque la candidatura de Alejandro Eder a la alcaldía de Cali debido a que, supuestamente, no cumple con las calidades exigidas por la ley para lanzarse a dicho cargo.



Según Ocampo, el aspirante a suceder a Jorge Iván Ospina no cumpliría con el artículo 86 de la ley 136 de 1994. El del Pacto Histórico apuntó que dicha ley “estableció como requisito para ser elegido alcalde: ser colombiano en ejercicio y haber nacido o residido el último año en el respectivo municipio o su área metropolitana”.



En la argumentación de Ocampo este señala que Eder no cumple con ningún requisito debido a que nació en Estados Unidos, como lo certifica el registro civil de candidato, y debido a que no cumpliría con el requisito de haber vivido en el último año en Cali.

En la rueda de prensa con Ruiz, Éder y Rojas. Foto: Equipo de Alejandro Éder

Sobre este último punto, el representante asegura que le llegó una denuncia anónima a su correo electrónico en la que le habría allegado un documento de la Cancillería que demostraría que el aspirante no ha vivido el último año en Cali.



Basándose en ese documento, Ocampo señaló que Alejandro Eder estuvo por fuera del país 22 de los 36 meses pasados. Solo habría estado en Colombia 14 meses: 10 meses en Cali y 4 en Bogotá. En las cifras del representante, serían 305 por fuera de Colombia en 2020, 201 días por fuera de Colombia en 2021 y 163 días por fuera de Colombia en 2022.



“En este orden de ideas, y ante la contundencia de las pruebas, es claro que Alejandro Eder no cumple los requisitos para ser elegido alcalde de Cali y debe ser revocada su inscripción de manera inmediata por estar inhabilitado para ser candidato”, dijo Ocampo.

Alejandro Eder, candidato definitivo para la alcaldía de Cali junto a Diana Rojas su aliada por el movimiento revivamos Cali posan en fotografías para El Tiempo. Foto: César Melgarejo/ CEET

De igual manera, este criticó que Eder se haya ido del país en plena pandemia cuando ha dicho en campaña que “lleva cuatro años recorriendo Cali y escuchando a los ciudadanos”.



(También: CNE niega solicitud de revocatoria contra Dilian Francisca Toro a Gobernación del Valle)



No obstante, la acción presentada por Ocampo contra Eder no tiene en cuenta el apartado final del artículo 86, en esta está consignado que entre las calidades también se incluye a aquellos que sea residente del municipio “durante un periodo mínimo de tres años consecutivos en cualquier época”.



Esto quiere decir que, si Alejandro Eder, vivió en Cali por periodos que sumen más de tres años, este puede aspirar a la alcaldía sin importar si no nació en dicha ciudad o si no ha vivido un año consecutivo ante de la fecha de su inscripción.



El CNE tiene que entrar a validar si el aspirante cumple con esta última condición para dejar en firme la candidatura o revocarla, como ha ocurrido con otras candidaturas, incluso varias de ellas en posiciones de favoritismo.