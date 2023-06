La senadora Paloma Valencia y el representante Hernán Cadavid –ambos del Centro Democrático– hicieron este domingo uso de su derecho a réplica; esto, luego de la alocución del presidente Gustavo Petro del viernes 2 de junio, en la que anunció la salida de Laura Sarabia y Armando Benedetti del Gobierno.



(Además: Las cartas que Néstor Humberto Martínez pide explicar al comisionado Danilo Rueda).

El discurso de la oposición se centró en el escándalo por el caso de las chuzadas que involucra a la exjefa de Gabinete, en las reformas que el Gobierno impulsa y en “los ataques a la Rama Judicial”.



“Han logrado meter al país en un culebrón, al estilo de libretistas de las narconovelas. Lo que duele es que el país tenga que concentrarse en estos asuntos -que en nada le aportan a la ciudadanía-, mientras que las grandes dificultades permanecen sin ser atendidas”, señaló Valencia.



Los congresistas lanzaron duras críticas a las reformas de la salud y laboral del Gobierno.



"El sistema de salud requiere ajustes, algunos profundos como la prestación del servicio en la Colombia más apartada, donde pese a los esfuerzos, los ciudadanos no tienen un buen servicio. Requerimos, por supuesto, mejorar la salud preventiva; no enviando brigadas de difusores políticos -ni cubanos-, sino llevando agua potable, saneamiento básico y vacunas a todo el territorio nacional. Se requiere un mayor gasto en la salud que nos permita mejorar los salarios de médicos, especialistas y enfermeras para que podamos superar el déficit que hoy tenemos", dijo Valencia.



(Le puede interesar: ¿Cómo queda el gobierno de Petro tras la crisis interna por escándalo?).



“Celebramos que se busquen ajustes para dejar de subsidiar altas y medias pensiones y llegar a los más pobres, pero puede hacerse sin destruir los fondos de pensiones”, agregó la senadora sobre la pensional.



También cuestionaron lo que consideran “falta de respaldo” del Gobierno hacia las Fuerzas Armadas. “El Estado de derecho parece retroceder, dándole paso al dominio de los violentos. Las masacres, el secuestro y la extorsión aumentan ante un gobierno timorato frente al problema de la seguridad. La seguridad no es nada cuando se tiene, pero es todo cuando falta; es el valor democrático fundamental, sin el cual los demás derechos quedan en suspenso”.



Asimismo, señalaron que les preocupan los ataques a la Rama Judicial y los órganos de control. “Tampoco son aceptables los ataques a los medios y periodistas, tejiendo, otra vez, retorcidas historias que buscan acallar toda crítica. (...) La democracia no admite emperadores, hay límites y contrapesos”, agregó Valencia.



Finalmente le hicieron una recomendación al Gobierno. “Debe hacer un alto en el camino y enderezar el timón. No podemos seguir perdiendo el tiempo en truculentas novelas, ni en discursos grandilocuentes o en intentos de mostrar que nada de lo que hay sirve; todo eso es insuficiente”, concluyó Valencia.



Vea aquí la intervención completa:

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias