¿Por qué hubo renuncia masiva en  Consejo Directivo del Nuevo Liberalismo?

Tras la decisión de Iván Marulanda, César Pardo, Carlos Arcesio Paz, Arturo Sarabia y Alfonso Valdivieso, líderes naturales del Nuevo Liberalismo, de renunciar al Consejo Nacional del partido, quedaron en evidencia lo que para algunos pueden ser indicios de fracturas al interior de la colectividad.



Le puede interesar: ¿A qué se debe que mayoría de colombianos aún no decida por quién votará?

​

El hecho se da unas pocas semanas después de que la Corte Constitucional a través de un fallo ordenara devolverle la personería jurídica a esa colectividad que en su momento lideró Luis Carlos Galán.

Pero, ¿por qué renunciaron? La razón por la cual renunciaron, todo indica, fueron diferencias de fondo que tienen con las nuevas directivas del movimiento, la cuales fueron designadas por la Corte en su fallo.



Básicamente se trata de Fernando Galindo, director nacional, y Andrés Talero, secretario general.



“Infortunadamente las bases sobre las que comienza el Nuevo Liberalismo su nueva etapa de vida no crearon las condiciones requeridas para prolongar de manera fiel la identidad y el legado que vienen del pasado (...) La Corte Constitucional decidió en la sentencia que devuelve la personería jurídica al Partido, nombrar un sucesor de Luis Carlos Galán en la Dirección Nacional del Partido. Una decisión con la que no estamos de acuerdo porque resulta ajena a nuestra tradición democrática y contraria a los propios estatutos del Partido que la Corte reivindicó en la misma providencia y que asignan esa función exclusivamente al Congreso del Partido”, asegura el comunicado de los dimitentes.



Agregan que por esta razón y por las consecuencias que se desprenden de ella, decidieron "no reasumir las funciones de miembros del Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo".



Y argumentan que la decisión se toma en el ánimo de sobresaltar el espíritu democrático que caracterizó al Partido desde sus comienzos y que se debiera conservar si se quiere prolongar con fidelidad su historia.



Agregan que en su momento la conformación del Nuevo Liberalismo fue plural, democrática y nunca estuvo cerrada a grupos estrechos ni regida por dogmas.



El punto es que desde el momento en el que se inició el trámite, algunos de los actuales renunciantes no estaban de acuerdo con recuperar la personería jurídica. Es más, tuvieron diferencias con quienes instauraron la tutela en procura de recuperarla.



Y cuando salió el fallo en que el que quedó establecido que Galindo y Talero se mantendrían como director nacional y secretario general, respectivamente, plantearon que deberían renunciar y que todo quedara en manos del Consejo Nacional.



Y el punto fue que en el partido señalaron que todo esto se centró en la decisión de la Corte Constitucional.



"La sentencia es para cumplirla en su integralidad, no se puede fragmentar. Se debe cumplir con lo que diga la Corte, porque los fallos se cumplen, eso no puede ser que se cumple solo que le gusta". dijo Juan Manuel Galán, precandidato presidencial del Nuevo Liberalismo.



Además puede leer: Petro publica su declaración de renta: su patrimonio es de $1.358 millones