¿Cómo sería el referendo propuesto por el uribismo?

El Centro Democrático dio en las últimas semanas un viraje en su agenda y está concentrado en un solo frente de batalla: salir en defensa del expresidente Álvaro Uribe, los congresistas aprovechan las sesiones para exigir insistentemente la libertad del exmandatario y cuestionar a la Corte Suprema de Justicia.

Es por esto que desde el uribismo se ha planteado que se necesita “una verdadera reforma a la justicia”. Inicialmente se había hablado de una Constituyente, pero debido a la gran discusión política que se generó y al poco que recibió la propuesta incluso del presidente Iván Duque, ahora el Centro Democrático le apunta a un referendo.



El propósito de la iniciativa sería el mismo: la creación de una corte única que unifique a los altos tribunales en el país, con un criterio independiente para el caso de las sentencias judiciales y con un mecanismo distinto frente a la elección de los magistrados. De acuerdo con fuentes de la colectividad, ya se está revisando el tema.



“Ojalá el partido empiece rápidamente el referendo para la reforma a la justicia, acabar la politización en la Corte, para que no haya la silla giratoria en los magistrados de la alta corte”, dijo el expresidente Álvaro Uribe en entrevista con Semana el pasado comingo.



Sacar adelante un referendo es más fácil que una Constituyente, que conlleva el riesgo de abrir la puerta para modificar toda la Constitución y que implica que el Congreso apruebe su convocatoria. En cambio, por la vía del referendo, se requiere que un comité ciudadano (puede ser un grupo de civiles, un partido, movimiento político) le notifiquen a la Registraduría que quieren convocarlo, y solo necesitan empezar a recoger firmas para pedirle al Congreso que lo convoque.

Por tratarse de un referendo legal se requiere un número de firmas equivalente al 5 por ciento del censo electoral. Es decir, en este caso serían aproximadamente 1 millón 800 mil firmas. Posteriormente el Congreso debe aprobar la convocatoria al referendo en las urnas.



Y para que sea avalado en las urnas por los colombianos necesitaría un umbral de 9 millones de votos en cada pregunta, la mitad de los cuales tendrían que ser por el ‘sí’ para que se entienda como aprobado.

Si bien el expresidente Álvaro Uribe tiene buena cantidad de apoyos entre un sector de los colombianos, no por nada fue el senador más votado en 2018, convocar a un referendo a estas alturas, en medio de la pandemia y la crispación política, es una tarea compleja.



Por ello, en el uribismo se está analizando la posibilidad de incluir dos propuestas dentro del referendo: la posibilidad de reducir el Congreso en Colombia y de establecer un auxilio solidario para los adultos mayores, dos temas que son muy populares y que se convertirían en el gancho para que los ciudadanos firmen y posteriormente vayan a las urnas.



Evidentemente es más llamativo para un ciudadano el anuncio de que se va a reducir el Congreso que el hecho de reforma la justicia.



No obstante, según varios analistas, la idea del Centro Democrático no es tanto que su referendo tenga éxito o si se reforma la justicia o no, sino que “es una jugada con miras a 2022”.

“Sin el expresidente Uribe en el tarjetón para 2022 y aún con la incertidumbre sobre su futuro judicial, el Centro Democrático le está apuntando a adelantar la campaña y el referendo les permite posicionar desde ya ese temor que han infundido sobre la llegada del castrochavismo o el prechavismo, como le llaman ahora, y esta vez van a cabalgar sobre la figura de la supuesta persecución judicial a Uribe”, expresó el politólogo de la Universidad Nacional Rubén Mora.



Además, como aseguró el analista Héctor Riveros, lo que está haciendo el Centro Democrático “es construir una bandera electoral”.



A juicio de Federico Pino, profesor de ciencia política de la Universidad Javeriana, el uribismo tiene claro que “si no es con base en una elección dicotómica, no entran a apoyar directamente a ese movimiento”.

¿Qué es un referendo?

Los colombianos tendrían que acudir a las urnas a decidir sobre el tema. Foto: Registraduría Nacional del Estado Cívil

Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma vigente.



Cualquier ciudadano, organización social, partido o movimiento político puede solicitar a la Registraduría ser inscrito como promotor del referendo.



Una vez inscrito, la Registraduría entregará al promotor o promotores del referendo un formulario para la recolección de apoyos, en el que en el que deberá aparecer indicado el número de firmas que es necesario para inscribir la iniciativa y un resumen del contenido de la propuesta para que cualquier interesado pueda leerla antes de manifestar su apoyo con su firma.



Una vez entregados los formularios de recolección de apoyos a los promotores del referendo, contarán con seis meses para recolectar las firmas de apoyo, plazo que puede ser prorrogado en caso de fuerza mayor o caso fortuito, hasta por tres meses más, en la forma y por el tiempo que señale el Consejo Nacional Electoral.



En el formulario, el ciudadano que expresa su apoyo debe escribir, de su puño y letra la fecha en que firma, su nombre, el número de documento de identificación, el lugar y dirección de su residencia, de forma completa y legible, y su firma.



El referendo puede ser tanto constitucional como legal. Puede buscar tanto la aprobación de una norma, como su derogatoria total o parcial.



El referendo constitucional debe tener un número de apoyos equivalente al 5 por ciento del censo electoral. El referendo que busca derogar una ley debe tener un número de apoyos equivalente al 10 por ciento del censo electoral. Los referendos que se refieran a normas del ámbito territorial deben tener el respaldo del 10% del censo electoral de la respectiva circunscripción.



El referendo deberá realizarse dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud. La votación no podrá coincidir con ningún acto electoral ni puede acumularse la votación de más de tres referendos para la misma fecha.



El referendo será aprobado si la opción del Sí obtiene la mitad más uno de los votantes, siempre y cuando en la votación participe al menos la cuarta parte de los ciudadanos que componen el censo electoral.

