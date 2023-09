A 44 días de las elecciones regionales, los candidatos Natalia López Fuentes y Hugo Kerguelen García son firmes aspirantes a quedarse con la alcaldía de Montería, según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría en alianza con EL TIEMPO y CM&.



(Le puede interesar: Nicolás Toro comanda intención de voto en Pasto con 30%, según el CNC)

De acuerdo al sondeo realizado el 13 de septiembre a 390 personas residentes en la capital de Córdoba, la abogada López tiene una intención de voto del 35 por ciento mientras que el ingeniero Kerguelen cuenta con un 30 por ciento de intención de voto.



López está inscrita en la contienda electoral bajo el aval de la coalición ‘Montería es Capaz’, que a su vez está conformada por los coavales de los partidos Liberal, Conservador, La U y Mais.



(Le puede interesar: Jorge Rojas lidera intención de voto a la alcaldía de Manizales con 41%, según el CNC)



Esta candidata cuenta con el respaldo del congresista conservador Marcos Daniel Pineda García, exalcalde de Montería durante dos periodos (2008-2011 y 2016-2019) y el senador más votado en esta ciudad en las elecciones parlamentarias del año anterior, con cerca de 40 mil votos.



“Montería nunca ha tenido una alcaldesa y eso ha ayudado mucho para que fortalezca su imagen” , dicen fuentes cercanas a la política de este municipio.



Asimismo, López es de la misma orilla política d el candidato a la gobernación de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara. Ambos, se muestran al electorado como una llave.



Por su parte, Hugo Fernando Kerguelen busca llegar a regir los destinos de esta capital desde la coalición ‘Una Sola Montería’ y es considerado como el candidato de la actual administración del alcalde Carlos Ordosgoitia, aunque en varias ocasiones él ha manifestado estar de manera independiente.



(Lea también: James Padilla abre brecha en Armenia con un 25% de intención de voto, según el CNC)



Kerguelen fue secretario de Planeación de Montería y de acuerdo a los expertos un factor que juega a su favor es el apoyo que ostenta de algunos sectores afines al Gobierno. Un ejemplo de ello es su alianza con Gabriel Calle Aguas, candidato a la Gobernación de Córdoba y hermano del ahora presidente de la Cámara, el representante liberal Andrés Calle.



Detrás de los favoritos en la carrera por la alcaldía monteriana, los encuesta muestra que la opción no sabe no responde obtuvo un 11 por ciento de intención de voto.

Es decir, estos ciudadanos no se decantan todavía por ningún candidato. Al hacerlo, podrían ser el factor determinante para definir al ganador.



En un tercer escalón se ubica la exconcejal Liliana Yunez Luquetta del movimiento 'Unidos por Montería' con un 4 por ciento. La diferencia es de 24 puntos con los dos primeros, según la encuesta.



Luego están dos candidatos que en los últimos días anunciaron su adhesión a la campaña de Natalia López. Se trata de Fredy Sánchez Kerguelén y Leonel Márquez Sanes, por quienes sólo se inclinaron un 2 y un 1 por ciento de los encuestados, respectivamente. “Fuera de vanidades y de egos, ante la realidad de las encuestas y sondeos, decidimos iniciar un camino de diálogo con los candidatos más opcionados a ser el próximo alcalde”, dijo Sánchez.



(Además: Salazar y Lopera comandan la intención de voto en Pereira según el CNC)



“Esta ciudad ha excluido tanto a las mujeres, que en 246 años no les ha dado la oportunidad de liderarla”, manifestó Márquez, que aspiraba por el Polo Democrático Alternativo.



Con el mismo puntaje de un 2 por ciento de intención de voto quedaron el exalcalde Luis Alfredo Jiménez Espitia (La Fuerza de la Paz), Yalenis Paola Mazón Esquivel (Fuerza Ciudadana) y José Ignacio Burgos Aruachan (Partido Demócrata Colombiano).



Por su parte, por el candidato del partido Verde Oxígeno Elías David Boada Pretelt solo votarían un 1 por ciento de los encuestados.



El candidato que gane deberá enfocar su trabajo en la mejora de las condiciones de la población rural de así como proyectos para impulsar la educación a nivel general en la ciudad. “Montería ha progresado bastante pero todavía hay mucho por hacer”, dicen allí.

Ficha técnica



PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.



PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CM&



FUENTE DE FINANCIACIÓN: CM&



UNIVERSO EN ESTUDIO: Hombres y mujeres mayores de 18 años y residentes en la ciudad de Montería.



DISEÑO DE MUESTREO: Probabilístico y estratificado. Se seleccionaron aleatoriamente hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico), teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la vivienda que habita el hogar. Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar con intención de votar.



MARCO DE MUESTREO: El marco de muestreo es la base maestra del Centro Nacional de Consultoría. Un directorio telefónico con más de 8 millones de registros, entre números fijos y celulares a nivel nacional. Este dispositivo fue construido a partir de fuentes oficiales, y ha sido actualizado periódicamente a partir de las series establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y del trabajo presencial de recolección de información realizado por el CNC.



TAMAÑO DE MUESTRA: 390 casos



MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA: Margen de error de 5.2% y 95% de confianza



TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Intención de voto a la alcaldía de Montería



PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 1 preguntas



PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 13 de septiembre de 2023



TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta multicanal en hogares (Telefónica y Web)

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA