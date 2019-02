Gaviria y Vargas Lleras tomaron distancia del gobierno Duque

Esta semana, el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, y el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, dos de los líderes más caracterizados del país, tomaron más distancia del gobierno del presidente Iván Duque.

Las decisiones de Gaviria y Vargas se conocieron justo en momentos en que el mandatario sostiene reuniones con varios partidos políticos en busca de apoyo para la aprobación del Plan de Desarrollo, entre otros temas. La única colectividad que falta por acudir a la Casa de Nariño, para este propósito, es el Centro Democrático, pero lo hará el próximo martes.



Gaviria y Vargas son dos de los jefes políticos de más peso en el país, por lo que su decisión de tomar mayor distancia del jefe de Estado no es un asunto menor. Sus partidos, el Liberal y Cambio Radical, fueron los dos únicos en declararse en independencia del gobierno, tras la declaratoria que realizaron las colectividades en septiembre pasado.

Este hecho ha provocado que los votos de los congresistas de esos dos partidos sean uno de los trofeos más ansiados por el Gobierno en el Congreso.



La decisión del expresidente liberal se conoció en la cuenta de Twitter de su partido, a través de la cual declinó asistir a la reunión con Duque, prevista para el jueves pasado.



“El @PartidoLiberal no asistirá al encuentro con @IvanDuque. 1. No está enterado del motivo de la reunión. 2. Nuestros proyectos sobre la justicia, la salud, la educación, la generación de empleo, etc., no son tenidos en cuenta. 3. Ninguna medida tras amenazas en contra de @AndresCalleA” fue el trino que se conoció el lunes en la noche.



Aunque la relación entre Gaviria y el uribismo no se ha caracterizado por ser la mejor, en los últimos meses hubo asomos de entendimiento entre las partes.

Gaviria y el expresidente Álvaro Uribe sostuvieron algunas reuniones privadas en las que analizaron diferentes temas y comenzaron a tener principios de acuerdos sobre la agenda legislativa del gobierno Duque.

Independencia

En esos encuentros quedó claro que el liberalismo apoyaría las iniciativas que considerara positivas para el país, pero que se mantendría en su independencia del gobierno uribista.



El exmandatario liberal también sostuvo algunos encuentros con el propio Duque. Incluso fue uno de los primeros líderes políticos en hacerlo.



En cuanto a Germán Vargas Lleras, su decisión se conoció el jueves pasado mediante un comunicado de prensa de su partido, Cambio Radical.



“Germán Vargas Lleras manifestó que se apartará del manejo e intermediación de las relaciones entre el Gobierno y Cambio Radical. Así mismo resaltó que desde la Fundación Carlos Lleras Restrepo continuará dándole apoyo programático al partido”, señaló el texto enviado por esa colectividad.

Germán Vargas Lleras manifestó que se apartará del manejo e intermediación de las relaciones entre el Gobierno y Cambio Radical FACEBOOK

TWITTER

Desde que comenzó el actual gobierno, el excandidato presidencial se dedicó a elaborar iniciativas que reflejaban varios aspectos de su programa de gobierno.



De hecho, una de las quejas de su bancada en la reunión con Duque, el viernes pasado, fue la falta de acompañamiento del Gobierno a las 17 iniciativas que tiene Cambio Radical rodando en el Capitolio, varias de las cuales salieron de puño y letra del propio Vargas Lleras. Lo cierto es que, tras estos alejamientos y luego de las reuniones de Duque con las colectividades, por ahora, no habrá participación para partidos distintos al Centro Democrático en el Gobierno, lo que se constituyó también en un triunfo del mandatario.

Pulso político

La semana que termina dejó claro que Duque se mantuvo inmóvil en su determinación de no entregar ‘mermelada’ a los partidos políticos. En otras palabras: por el momento no habrá ministerios para ninguna colectividad distinta de la suya.



La decisión se convierte en el primer pulso que Duque les gana, por ahora, a varios sectores políticos y da cuenta del tipo de relación que el mandatario quiere tener con el Congreso durante su administración.



Pese a las críticas y los llamados que le hicieron –incluso desde su propio partido, el Centro Democrático–, Duque se mantuvo firme y ratificó su mensaje a las colectividades.



Sin embargo, es una incertidumbre el futuro de la relación con una corporación como el Congreso, donde se debaten y aprueban las normas que marcan el desarrollo del país.



Duque es el primer mandatario en muchos años que se niega a dar participación política a la mayoría de los partidos, y tras el ejercicio de estas dos semanas parece estar dispuesto a mantenerse en esa posición.



POLÍTICA