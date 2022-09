Por aquellos días, el presidente Juan Manuel Santos se sentía un privilegiado. Acababa de recibir el premio Nobel de la Paz y se convertiría en el primer y único gobernante colombiano que sería recibido en una visita de Estado por la reina Isabel II.



“Todo era tan majestuoso, tan sobrio”, recuerda él. Sin embargo, fue ella quien hizo gala de su humor británico para provocar la risa de los presentes.



(Puede leer: La carta secreta que dejó la reina Isabel II y no se podrá abrir hasta 2085)

El expresidente recuerda que el trayecto que debe recorrer la fastuosa carroza que transporta a las personalidades desde la plaza donde estas reciben los honores militares hasta el palacio de Buckingham es considerable. Ese día estaba especialmente lleno de colombianos que agitaban la bandera tricolor. La algarabía era evidente.



“Entonces la reina de pronto los mira y me dice: ‘cuénteme, ¿esos son de los nuestros o no?’”. Hizo la pregunta porque, divertida, le contó que, en varias ocasiones, tuvo que enfrentar protestas muy duras contra los jefes de Estado.

Facebook Twitter Linkedin

La reina Isabel II y el presidente Santos recorrieron en carroza el Mall, la gran avenida que concluye en el palacio de Buckingham. Foto: EFE / Andy Rain

“Era un ser extraordinario, de una sencillez y una calidez incomparable”, recuerda Mauricio Rodríguez, embajador de Colombia en el Reino Unido, quien la conoció en febrero de 2010.



Por su rango de soberana y la responsabilidad que pesaba sobres sus hombros, ella tenía unos códigos de comunicación distintos a los de los demás, pero siempre mostraba empatía para hablarles a sus interlocutores sobre el tema que abordaban.

Así, por ejemplo, tras el terremoto de Armenia recibió al también embajador Humberto de la Calle Lombana y le expresó su voluntad de ayudar a los damnificados.



“Estaba absolutamente informada de las víctimas, su llamado para ayudarlas fue enorme”, dice el ahora senador y quien dirigió el equipo negociador del Estado colombiano que logró la paz con las Farc.

“Ese era un tema de su máximo interés”, agrega Santos, que le preocupaba mucho. De hecho, por solicitud de Colombia, Inglaterra se convirtió en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en lo que llaman el pen holder; el estilógrafo para las resoluciones sobre el tema, en este caso, el proceso de paz colombiano.



Las estadísticas muestran que desde que se creó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nunca se habían aprobado tantas resoluciones unánimes en apoyo a un proceso de estas características.

Los analistas consideran que esta es la mejor prueba del espaldarazo enviado desde Londres a favor de Colombia por los lazos de amistad que unen a los dos pueblos. Unos lazos mutuos de afecto que también destaca la excandidata presidencial Noemí Sanín, quien también compartió cuando fue nombrada embajadora en el Reino Unido, durante el gobierno de Álvaro Uribe.

(También puede leer: Isabel II: así fue como rey Carlos III se enteró que la monarca estaba muriendo)

Facebook Twitter Linkedin

La reina Isabel II y Noemí Sanín. Foto: John Stillwell - PA Images

Facebook Twitter Linkedin

Reina Isabel II y el entonces embajador Mauricio Rodríguez. Foto: EL TIEMPO

La búsqueda de paz por parte de la reina

La búsqueda de la paz y de la unión por parte de la reina en distintos lugares del planeta fue uno de los rasgos de Isabel Alejandra María Windsor desde el 2 de junio de 1953, cuando fue coronada, aunque en ocasiones lo hiciera enviando mensajes potentes que tenían más eco que sus palabras.



Se ha escrito, por ejemplo, que las relaciones entre Isabel II y Margaret Thatcher no eran las mejores. En 1986, la Commonwealth exigió sanciones contra el régimen racista de Sudáfrica. La llamada ‘dama de hierro’ no ocultó que para ella Nelson Mandela, entonces encarcelado y líder de la mayoría negra, era un terrorista. Luego se supo que la reina, por su parte, mantenía contactos indirectos con él.



Diez años más tarde, en 1996, ya sin Thatcher, Isabel II recibió a Mandela y le dio un trato de honor en el palacio de Buckingham, en donde lo hospedó.

Santos recuerda que ese palacio es un museo en su totalidad. Aunque desde afuera se ve frío, su interior destaca por la luminosidad, los objetos, los cuadros, y cada uno de sus muebles respiran elegancia.



El expresidente colombiano y su esposa, María Clemencia Rodríguez, pueden contar que han sido de los poquísimos colombianos que allí se hospedaron. Un honor que ni siquiera tuvieron sus hijos, quienes se quedaron en la embajada.



En ese sobrio escenario, él vivió una anécdota inolvidable. Para el banquete de honor, el mandatario no encontraba el pantalón del traje que se había dispuesto porque aparentemente hubo una confusión con el de su yerno.



“Eran unos pantalones que no me entraban porque era de una persona mucho más delgada y mucho más alta que yo. En 10 minutos la reina Isabel II me está esperando, ¿yo qué hago? Entonces entré en pánico. El edecán salió y vio al jefe de protocolo nuestro y le dice ‘necesito su pantalón para el presidente’, él se lo quitó, nos lo dio y me quedaron perfectos”.

“Fue una gran amiga de Colombia, siempre”, dice Humberto de la Calle

Se trata de un halago notorio para una mujer de su importancia. “La reina Isabel II fue la roca sobre la que se construyó la Gran Bretaña moderna”, declaró Liz Truss, precisamente la última primera ministra del Reino Unido nombrada por ella.



“Ha sido nuestra monarca más longeva. Es un logro extraordinario haber presidido con tanta dignidad y gracia durante 70 años. Su vida de servicio se extendió más allá de la mayoría de nuestros recuerdos. A cambio, fue amada y admirada por la gente del Reino Unido y de todo el mundo”, argumentó la sucesora de Boris Johnson.



Este sentimiento es compartido por los colombianos que la conocieron. Todos coinciden en afirmar que inspiraba un gran respeto por su papel en la historia reciente y la humanidad que reflejaba en su trato.



(Video: duro golpe de un guardia que custodiaba el cuerpo de la reina Isabel II)

Facebook Twitter Linkedin

Así fue el recibimiento de Juan Manuel Santos en su visita oficial a la Reina Isabel II en 2016. Foto: Niklas Halle'n - WPA Pool

De hecho, para haber ostentando tanto poder, quienes estuvieron con ella recuerdan su gracia al conversar. “Sabía hacer un apunte genial en el momento preciso”, dicen.



De ahí que pese a su longevidad, ella se prestara para relacionarse con las nuevas generaciones a través de mensajes que fueron vistos por todo el planeta. Uno de ellos, por ejemplo, cuando “salta” en paracaídas para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, escoltada por James Bond, 007, y otro cuando antes de la ceremonia del II Jubileo de Platino se tomó un té en los impresionantes salones del palacio de Buckingham con el cinematográfico oso Paddington.



En el Mundial de Francia 98, David Beckham eliminó a Colombia cuando marcó de un soberbio tiro libre el 2-0 a favor de Inglaterra.



El ahora exjugador hizo en silencio una fila de 12 horas para acceder a la capilla ardiente en el emblemático Westminster Hall. “Estoy realmente triste por la muerte de Su Majestad”, dijo el exjugador de 47 años, en medio de las lágrimas.

(Puede continuar leyendo: La historia del Nintendo de 24 quilates de oro fabricado para la reina Isabel II)

“Era natural quererla tanto. Por su impresionante vocación de servicio, de sacrificio personal en favor del Reino Unido y de Colombia”, dice el exembajador Rodríguez.



ARMANDO NEIRA GOYENECHE

Editor de Política EL TIEMPO