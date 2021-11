Registraduría no aceptó las firmas del movimiento de Rodolfo Hernández

La Liga de Gobernantes Anticorrupción, que lidera el aspirante presidencial Rodolfo Hernández, presentó este lunes ante la Registraduría 150 mil firmas para avalar su lista de siete candidatos para la Cámara de Representantes.



No obstante, de acuerdo con el diario 'Vanguardia', no recibieron el aval para enviarlas a Bogotá debido a la falta de algunos requisitos, entre estos, la falta de una póliza y del registro de los candidatos.



(Lea también: Aspirantes presidenciales se solidarizan con Sergio Fajardo).

Ahora tiene plazo hasta el 13 de diciembre para volverse a presentar ante la Registraduría; de lo contrario, el movimiento del ingeniero se podría quedar sin participación en las elecciones legislativas de 2022.



Los aspirantes del movimiento a representantes por el departamento de Santander son Erika Tatiana Sánchez, Juan Manuel Cortés, Adriana Marcela Duarte Peñaloza, Adriana Lizeth Vargas Uribe, Ramón Dario Amaya, Silvia Milena Colmenares Castro y Jairo Enrique Grimaldos.



(Le puede interesar: Algunas de las propuestas del candidato Rodolfo Hernández).

Con más de 150.000 firmas la LIGA buscará un lugar en el Congreso para robustecer los procesos y leyes que allí se establecen, y minimizar los hechos de corrupción que han impedido el desarrollo de las regiones. 👉🏻 https://t.co/AG4vKqDTfh#LigaAnticorrupcion #RodolfoHernandez pic.twitter.com/5Q3i4oMh6x — LIGA de Gobernantes Anticorrupción (@LigaGobernantes) November 22, 2021

"Con más de 150.000 firmas la LIGA buscará un lugar en el Congreso para robustecer los procesos y leyes que allí se establecen, y minimizar los hechos de corrupción que han impedido el desarrollo de las regiones", escribieron el pasado 22 de noviembre en sus redes sociales.



No obstante, de acuerdo con el medio ya citado, olvidaron comprar la póliza. Obtenerla podría tardar alrededor de 20 días, por lo que los tiempos podrían no ser suficientes para que la Registraduría acepte las al menos 50 mil firmas que requiere la Liga para poderse presentar en las elecciones de marzo del año entrante.



(Siga leyendo: ‘Segunda vuelta no va a haber, voy a ganar en primera’: Rodolfo Hernández).

Más noticias de Política

- Centro Democrático dará acceso a delegados de precandidatos a la encuesta



- ‘Hay gente que quiere el cambio, pero no a Petro’: Camilo Romero



POLÍTICA