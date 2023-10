Registraduría dice que no hay irregularidades en el formulario E-14 de las elecciones

A través de un trino, la Registraduría desmintió una publicación que habla de un supuesto caso de corrupción electoral en Bogotá. Supuestamente uno de los formularios E-14, donde se consignan los resultados del preoconteo, se habría registrado más de 4.000 votos a Carlos Fernando Galán y 3.000 votos a Juan Daniel Oviedo.



(Puede ver: ¿Hubo llamado de atención de Petro por resultados en elecciones a sus ministros?)

El mensaje ha tenido amplia difusión en redes sociales, tanto así que el presidente Gustavo Petro lo compartió en su cuenta de Twitter. No hubo un mensaje con la publicación, sino que únicamente se limitó a retrinarlo, lo que, por la capacidad en redes sociales del primer mandatario amplía en gran manera su alcance.



Ante los rumores de supuestas irregularidades, la Registraduría se limitó a decir que una manipulación así no tiene asidero debido a que las mesas no pueden tener tal cantidad de votos.



“La Registraduría Nacional se permite comunicar que esta información es falsa, toda vez que el potencial electoral de votación en las mesas de Bogotá es de 340 ciudadanos”, expresó la entidad encargada de organizar los comicios del pasado jueves.



(Además: Petro cuestiona a oposición por 'construir ambiente de miedo' con fines electorales)



De ser real dicho E-14, sería un caso fácilmente descartable debido a que supera por miles de votos la cantidad máxima que puede haber. Ante posibles casos irregulares en los formularios E-14, la situación se identificaría en el escrutinio y se subsanaría remitiéndose a la votación de la supuesta mesa cuestionada.



Por otro lado, en la publicación compartida por el primer mandatario no hay muestras de datos básicos para la identificación de la mesa como es la parte superior del formulario. De esta forma, más allá de la posible indignación que genera la publicación, no hay elementos que se puedan identificar como ciertos.



POLÍTICA