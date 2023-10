Registraduría aclara que jurados tendrán que contar votos de candidatos inhabilitados 

Rodolfo Hernández y Tulio Gómez son solo algunos de los aspirantes cuyas candidaturas fueron revocadas, pero aún así aparecerán en los tarjetones del 29 de octubre. Esto ha hecho que haya dudas sobre qué ocurrirá con los votos marcados en las casillas de estos.



En un primer momento, la Registraduría había dicho que ese voto iba a ser nulo. Ahora último, a través de un comunicado, la entidad aclaró los cambios que trae la circular 004 del CNE, emitida este martes. Con la última directriz, dicho votos tendrán que ser contados por los jurados de votación.



Según la organizadora de los comicios del domingo, los votos marcados por los candidatos revocados serán contados y registrados en las actas de escrutinio, también conocidas como formulario E-14. Sin embargo, serán las comisiones escrutadoras, conformadas por jueces de la República y posteriormente por los magistrados del CNE, las que determinarán que dichos votos no tienen validez.



“El CNE es la máxima autoridad administrativa en materia de escrutinios, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 237 de la Constitución Política, indicando si es procedente o no dar aplicación a su doctrina contenida en el concepto con radicado 3432 del 13 de marzo de 2018, en el sentido de que los votos de candidatos revocados no serán válidos”, señaló la Registraduría en su comunicado.

La entidad también confirmó que se le ha dado la instrucción a los jurados de votación para que cuenten los votos de todos los presentes en el tarjetón, incluyendo los inhabilitados por el tribunal electoral. A esto se agregó que hasta el momento se ha capacitado al 60 por ciento de los jurados citados para la jornada del domingo.



Este cambio de directriz puede traer un panorama muy llamativo y es que un inhabilitado por el CNE puede terminar ganando en las urnas, pero, como su candidatura fue revocada, no se le podría entregar su credencial. Un escenario así podría ocurrir en Santander, donde Rodolfo Hernández figuraba como favorito a la gobernación. Sin embargo, en los últimos días ha tomado notoriedad la candidatura del general (r) Juvenal Díaz Mateus.

Sin embargo, la directriz del CNE es clara en que dichos votos no serán contados. Lo que significa que sus cifras serán tenidas en cuenta en el preconteo, pero a la hora del escrutinio serán calificados como votos no marcados.