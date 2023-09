Desde Sucre, el registrador Alexander Vega denunció que algunos candidatos estarían trabajando de la mano de grupos delincuenciales, específicamente el Clan del Golfo. De acuerdo con el funcionario, algunos aspirantes tendrían alianzas con estas agrupaciones para hacer campaña y en varios casos intimidar a sus contendientes.



(Además: Elecciones 2023: estos son los cuestionados candidatos que buscan ganar en octubre)

Según información que el registrador dio a la prensa, en el comité de riesgo electoral del departamento se denunció sobre algunas aspiraciones que tendrían posibles nexos con la ilegalidad y cuyos nombres ya conocería inteligencia, la Fiscalía, y otras dependencias.



“Sabemos la realidad de orden público del departamento, la presencia del clan del golfo y otras organizaciones criminales que delinquen en la región”, dijo Vega, que pasó directamente a hablar de las aspiraciones irregulares.



“Se ha ventilado de candidatos que supuestamente ya tiene alianzas para hacer campaña y, peor aún, constreñimiento al elector. Se ha priorizado algunos municipios en la inteligencia militar para investigar”, aseveró el registrador.



(Además: 'Partidos se han convertido en empresas electorales': Fundación Pares)



En ese camino, el registrador alertó: “Hay información muy seria de candidatos que estarían auspiciados por estas organizaciones y otros que estarían constreñidos”. Alexander Vega destacó los anuncios de apoyo de la Fuerza Pública para garantizar los comicios, pero señaló que esto debe extender a proteger los comicios de la influencia de estos grupos.



Vega pasó a dirigirse directamente a los posibles implicados para advertirles que "van a ser judicializados, candidato que se preste para estas actuaciones”. Asimismo, recordó que a los que se les pruebe vínculos se les eliminará su elección y afrontará un proceso judicial.

#EsNoticia | Desde Sincelejo, el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, hizo un llamado a los colombianos para que denuncien casos de constreñimiento a candidatos y electores y exhortó a los organismos judiciales a investigar para garantizar la transparencia de las… pic.twitter.com/EplMwnhUGr — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) September 9, 2023

De acuerdo con el registrador, las posibles candidaturas con apoyos irregulares estarían en Corozal, San Onofre, Ovejas y El Roble, algunos de estos municipios con antecedentes de parapolítica.



Los funcionarios no dieron nombres pero señalaron que se tienen reportes de candidaturas a las alcaldías y a concejos. De acuerdo con Vega, son casos muy similares a los que están ocurriendo en Nariño y Cauca.



(También: Elecciones: cabeza de CNE advierte que cierre de tarjetones no puede ser este viernes)



El actual gobernador del departamento, Héctor Olimpo Espinosa, también se refirió a la situación y denunció que al menos siete candidaturas han tenido que renunciar por cuenta de la violencia y el constreñimiento.



“Candidato que se reúna con esos bandidos no puede participar en las elecciones, porque va a llegar cooptado. Candidato que le dé plata a esos bandidos no puede llegar a elegirse. El candidato que aceptó entregarle dinero o apoyo logístico al Clan del Golfo no debería participar en las elecciones", dijo Espinosa, según recogió Blu Radio. Por el momento no se han dado los nombres de las presuntas candidaturas irregulares.