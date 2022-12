Se vienen las regionales de 2023 y en Atlántico ya se empezaron a mover las fichas. El clan Char, que ya lleva más de 14 años con el poder político en la ciudad más importante de la región Caribe, tiene como una opción de "prueba" a Carlos Acosta Juliao para la alcaldía. Y el Pacto Histórico, coalición con la que Gustavo Petro llegó a la Presidencia, ya mira posibles candidatos, pero no hay nada claro.



Si en las consultas que planean hacer al interior del "charismo" antes de marzo de 2023 Acosta no agrupa una cantidad suficiente de votos, Alejandro Char (Álex), "el único de ellos que tiene el capital político para no perder la alcaldía", decidirá si va o no a la contienda, según le confirmaron a EL TIEMPO.



Lo cierto es que "los Char no quieren dejarse quitar la Alcaldía" pero tienen como contrincante al Pacto Histórico, que, aunque aún sin tener un candidato definitivo, fue el gran ganador en el departamento, con un 54,75 por ciento del total de votos en la segunda vuelta de las presidenciales.



"Ahora lo que hay es un acomodo de fuerzas entre los Char, la coalición Centro Esperanza y el Pacto Histórico. El candidato de la administración actual, que está en el marco del proyecto político de los Char, tiene ventaja porque son administración y tienen toda una estructura que les ha permitido ganar las elecciones", según Ángel Tuiran, docente e investigador en administración pública.



La 'joya de la corona'

Panorámica de Barranquilla, Atlántico.

El distrito de Barranquilla es la 'joya de la corona', pero no la de la reina del carnaval, sino la de esta casa política que, según un integrante de ellos, "no quieren perder". Su estrategia para las regionales del próximo año está en poner a Carlos Acosta, que lleva 12 años en este grupo político y que ha liderado iniciativas que le han dado popularidad al alcalde de turno.



Pese a tener el respaldo de la administración actual, Tuiran menciona que Acosta "no tiene un trabajo sólido en la ciudad", por lo que planean medirlo a Álex Char en una consulta en marzo.



Esa movida tiene dos intenciones, según el máster en Administración Pública, Ángel Tuiran. La primera es medir la fuerza de la casa sin Álex, el más importante de ellos; la segunda, darle tiempo a la investigación que le adelantan a Arturo Char por su posible participación en el entramado de corrupción que llevó a la condena de la excongresista Aida Merlano.



Si Acosta no logra crecer políticamente, es poco probable que supere a un Álex Char que cerró la alcaldía de 2019 con un 95 por ciento de aprobación, según Invamer.



Una fuente cercana a este grupo político le dijo a EL TIEMPO que el caso de Arturo sí afecta a la familia y a las aspiraciones de Alejandro, pero, según Tuiran, esto no tendría grandes efectos negativos porque “son investigaciones que se demoran y generan más ruido en los medios”.



Además, uno de los elementos que se mencionan en las redes sociales para opacar los comentarios negativos frente a esta casa política son las 'bodegas' (una gran cantidad de cuentas en las redes sociales) que los defienden de cada acusación que les hacen.



Por el Pacto Histórico —el gran competidor electoral—, se barajan dos nombres. De hecho, Jaime Santamaría, integrante de esa colectividad, asegura que es la "única fuerza política que se ve con posibilidad para disputar el poder en la Puerta de Oro".



El abogado Miguel Ángel del Río, que suena como un posible candidato de las entrañas del Pacto, le confirmó a EL TIEMPO que, aunque no ha decidido aún si se lanzará, sí lo está pensando. “Me han animado las bases del Pacto y muchos amigos políticos”, reveló.



A lo que se agrega el apoyo público que hizo el senador Gustavo Bolívar, escudero de Petro, a una posible candidatura de Del Río.



Esta apuesta, aunque no es muy conocida en la ciudad, es fuerte, porque es el abogado de Aida Merlano, quien acusa a los Char de participar en la compra de votos.



Otro en sonajero —y que también le confirmó a EL TIEMPO que pretende la Alcaldía— es el concejal Antonio Bohorquez, quien integra el Polo Democrático y está en la coalición del Pacto.



Él se enfrentó en el 2019 a Jaime Pumarejo, el actual alcalde de la casa Char. En esa ocasión, Pumarejo obtuvo el 62 por ciento de los votos; Bohorquez, el 13 por ciento.



Una de las estrategias al interior de la colectividad del Gobierno nacional es definir a una de estas dos opciones a través de una consulta, que aún no se ha definido si será solo interna o se abre para conocer cuál de los dos tiene los votos para vencer al 'charismo' en Barranquilla.



Asimismo, lograr unidad al interior del Pacto es clave para ellos, según Santamaría, porque si no llegan unidos, se les va la alcaldía.



La disputa por la Gobernación

La puja por la Gobernación es más incierta: los Char prefieren perder esa administración que la de Barranquilla. Aunque, como dijo una fuente cercana a la casa política, las conversaciones de los Char con integrantes del Pacto “no parecen tener futuro”.



Desde el ‘charismo’ confirmaron que pueden sonar para el departamento del Atlántico: Eduardo Verano; José Antonio Segebre y Alfredo Varela. Eduardo Verano -que pretende su tercer periodo-, buscaría apoyo del Partido Liberal y ha mencionado que sí tiene intención de lanzarse a la Gobernación del Atlántico.



José Antonio Segebre también fue gobernador, en el pasado fue candidato por el partido Liberal y la Coalición Centro Esperanza, por lo que puede buscar apoyo en esas colectividades.



Por el Pacto suena Máximo Noriega, un dirigente cercano al petrismo, para la Gobernación. Él no lo ha confirmado, aunque en sus redes sociales se le ve visitando barrios y mandando indirectas a los Char. El profesor Tuiran menciona que “su fuerza depende de la estructura política que acompañe esta campaña, porque, en el caso de los Char, su estructura ya ha dado resultados”.



La coalición del Gobierno nacional en una ocasión anterior que busca hacerse con 600 Alcaldías y 15 Gobernaciones en el país. En ese sentido, Barranquilla y el Atlántico representan un fortín clave para lograr su propósito.



CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

REDACCIÓN POLÍTICA

