El triunfo el año pasado de Gustavo Petro como presidente dejó a Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez fuera de la carrera y mirando el panorama político a futuro.



Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien fue el segundo candidato más votado, con más de 10 millones de votos, logró un puesto en el Senado, por el Estatuto de la Oposición. Cargo al que renunció el pasado 25 de octubre, diciendo que su estancia en el Congreso era como "tener a Messi de portero".



Federico Gutiérrez fue el candidato de la Coalición Equipo por Colombia y quedó tercero en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El exalcalde de Medellín obtuvo casi 6 millones de votos.



Y Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Centro Esperanza, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, se quedó en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2018 y de 2022. Este año ocupó el cuarto lugar con el 4,2 por ciento de los votos, fueron menos de 900.000 personas las que lo apoyaron en las urnas.



Pero, ¿en qué andan ahora Hernández, Gutiérrez y Fajardo previo a las elecciones regionales del 29 de octubre?

Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Foto: AFP

El ingeniero Rodolfo, luego de lograr la personería jurídica para la Liga de Gobernantes, renunció a su curul en el Senado para "ver si Santander me acepta como su candidato".



Hernández obtuvo el 74 por ciento de los votos en Santander, pese a tener una investigación por corrupción.







Hasta el momento, el ingeniero no ha sido claro en si definitivamente se hará contar en las urnas este año. Por ahora está alejado de los medios y de la política. Está concentrado en su empresa constructora, en Bucaramanga.



Uno de sus aliados en la campaña, el senador Jota Pe Hernández dijo en una ocasión anterior que "él es un ejecutivo, un empresario y le gusta estar más en esa área. Entonces creo que para Santander sería muy buen aporte su gobernación".



Según el catedrático Carlos Arias, una posible candidatura a la Gobernación de Santander o a la Alcaldía de Bucaramanga sí sería viable y le permitiría más visibilidad que en el Legislativo, donde no tenía mayores conocimientos y aportes.

Federico Gutiérrez

Federico Gutiérrez, a menos de una semana de las elecciones de Colombia 2022-2026. Foto: Néstor Gómez EL TIEMPO

Tras el triunfo de Petro en las urnas el año pasado, 'Fico' se retiró a su natal Medellín a tratar de recomponer sus fuerzas políticas.



Se ha encargado de hacer una oposición desde la opinión. En su cuenta de Twitter y en entrevistas habla de las reformas que propone el Gobierno y ofrece explicaciones de los puntos negativos de las mismas.



'Fico' está deshojando la margarita, pero todo indica que estará como candidato en octubre. La duda es si será aspirante a la Gobernación de Antioquia o a la alcaldía de Medellín.



A algunos amigos les ha dicho que a más tardar en abril resuelve si es candidato este año o si se reserva para las presidenciales del 2026.



De todas maneras, Gutiérrez sí mencionó que desde su movimiento 'Creemos', "tendrá candidatos propios y apoyarán a quienes logren consensos".



Y el profesor Gilberto Tobón Sanín, uno de los más interesados en la Alcaldía de Medellín, mencionó que 'Fico' será uno de los contrincantes más difíciles para llegar a esa administración, si define lanzarse.



El analista político Mauricio Jaramillo Jassir menciona que "luego del portazo que le dio el Centro Democrático a 'Fico', él va a Antioquia para ganar votos y visibilidad y luego va a volver a la política nacional".

Sergio Fajardo

Sergio Fajardo, durante el debate de EL TIEMPO, CityTV Y Semana. Foto: Milton Díaz/EL TIEMPO

Él que menos ha trascendido en el mundo político es Sergio Fajardo. El exgobernador de Antioquia por ahora está centrado es en formalizar un partido. Está trabajando para que Compromiso Ciudadano, su movimiento, se fusiones con una colectividad que tenga personería jurídica. Y todo indica que los caminos están muy avanzados con Dignidad.



Por ahora, lo que Fajardo sí hace es ir cada mes a México para dictar clases en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey.



Aunque hay personas que le han insistido en que ponga su nombre a consideración de los electores en octubre, a Fajardo no le ha sonado mucho y prefiere es preparar candidatos para las regionales. A Fajardo también se le ha visto criticando posturas del gobierno de Gustavo Petro a través de sus redes sociales. Básicamente le cuestiona al jefe de Estado la falta de rigor, transparencia, y falta de pedagogía.



Indudablemente que los tres excandidatos presidenciales, que tuvieron las más altas votaciones después de Petro, serán protagonistas en las elecciones regionales de octubre, pero la pregunta es si serán o no candidatos, porque aún no confirman.



CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

REDACCIÓN POLÍTICA

