El Partido Liberal alista una gran cumbre, para finales de este mes en Ibagué, con el propósito de definir su posición en el Congreso en torno a las reformas que está presentando el gobierno del presidente Gustavo Petro.



Lo que está dispuesto para la capital del Tolima es que se reúnen los 44 congresistas que tiene el partido, encabezados por su jefe, el expresidente César Gaviria, y varios de los ministros del gobierno Petro.

Inicialmente está dispuesto que la reunión sea solo de un día, en el cual el principal tema por abordar está relacionado con la reforma de la salud. Pero también van a hablar de temas como el fracking, reforma pensional y laboral.



Lo que ha dicho el propio Gaviria es que "por más que seamos partido de gobierno no podemos votar a ciegas sus proyectos".



El expresidente ha sido concreto en que la idea es "que no queremos arrasar, queremos fortalecer lo que por tantos años hemos construido desde el Partido Liberal".



Hay que recordar que fue en la administración de César Gaviria que se aprobó la denominada ley 100 del 93, la que hoy rige los temas de salud en el país .



En este punto el expresidente reconoce que hay situaciones delicadas en el sector salud, es consciente de que se debe priorizar la atención primaria pero ha dicho que eso no significa que se deba a acabar con el sistema y mucho menos devolvérselo a los entes territoriales.



Precisamente este viernes está previsto que el Gobierno Nacional radique en el Congreso el texto de la reforma de la salud, que de acuerdo con lo que ha trascendido planteará muchos cambios que han generado inquietud en muchos sectores.



El jefe del liberalismo Insiste en que es necesario hacer unos cambios y modificaciones pero reitera en que bajo ninguna circunstancia se debe acabar, sino que se debe es mejorar la cobertura y darle más recursos.



Volviendo al tema de la reunión, Gaviria con un equipo de asesores está preparando una serie de documentos -así como ya hizo el de la reforma de la salud- sobre los temas laborales, pensionales y lo que tiene que ver con lucha contra la corrupción .



Incluso en el partido no se descarta que a la reunión asiste el propio presidente Gustavo Petro, en la medida de que ha sido desde el Ejecutivo que se ha insistido en la necesidad de que haya una reunión con los liberales para tratar puntos de acuerdo que les permitan lograr las mayorías para las reformas que está alistando el gobierno.



Hay que recordar que la bancada mayoritaria en la cámara de representantes es del Partido Liberal.



Dudas

La última experiencia con la bancada alrededor de una votación se dio precisamente con la reforma tributaria. Prácticamente hasta último momento habían insistido en que no iban acompañar esa iniciativa del gobierno, pero terminaron votándola favor.



Entonces ahora la gran inquietud es ¿cómo se va a comportar la bancada liberal?.



El expresidente Gaviria está empeñado en hacer unos documentos muy técnicos y muy concretos sobre cada uno de los temas a fin de exponérselos a la bancada y argumentarles las razones a favor y en contra de las iniciativas del Ejecutivo.



Pero también hay que recordar que este es un año en el que hay elecciones regionales y en las que prácticamente todos los congresistas tienen candidatos a las diferentes corporaciones y cargos de elección popular. Esto implica que tendrán que ser muy cuidadosos con las decisiones que tomen en el Congreso pues puede terminarles afectando su campaña en el campo departamental y local.



Pero también es un hecho que los parlamentarios necesitarán avalar a sus candidatos y para ello obligatoriamente tendrán que acudir al partido.



Eso significa que así el gobierno les llega ofrecer algún tipo de ayuda, ellos lo pensarán mucho pues lo que está en juego de alguna manera tiene que ver con su futuro político.



Por eso incluso no se descarta que en el encuentro de Ibagué resuelvan si la votación de los proyectos del Gobierno se hará por bancada. Es decir, que todos tendrán que votar igual.



Así las cosas, está claro que Gaviria se alista para dejar alineada su bancada de cara a las grandes reformas que está anunciando el Gobierno Nacional que va a tramitar en el Congreso.



