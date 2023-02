Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, fija en esta entrevista con EL TIEMPO la posición de la colectividad frente a las reformas del presidente Petro.

Vuelve usted a la jefatura del Partido Conservador. ¿Para qué?



Por la experiencia que tengo, un grupo de personalidades del partido me pidió asumir en este tramo, de cara a las elecciones regionales de octubre. Soy el congresista más veterano en este momento, he sido elegido al Senado nueve veces consecutivas, he dirigido el partido en dos ocasiones anteriores, llevándolo a triunfos importantes. Y mi misión fundamental es ganar las elecciones de octubre.

Muchos analistas hablan con frecuencia del fin del Partido Conservador. ¿Qué opina?



Este es un partido de 174 años de historias, vibrante, de más de dos millones de votos. Somos la bancada más grande en el Senado de la República. Y digo, la más grande, porque el Pacto Histórico está compuesto por cuatro o cinco partidos mientras que nosotros solo, como partido, tenemos 14 curules en el Senado y 28 en la Cámara de Representantes. Eso somos.

Además de las elecciones de octubre, se pone usted al frente de su colectividad en una coyuntura especial por el curso de las reformas en el Congreso. ¿Cuál es la posición del Partido Conservador frente a la reformas, en general, y a la de la salud, en particular?



Este martes tenemos una reunión de bancada conjunta con el Directorio Nacional para adoptar nuestra posición.

Pero, ¿qué ambiente se respira en el partido?



Tenemos preocupaciones. Se requiere una reforma a la salud, sí. Pero no así. El enfoque de la que fue presentada por el Gobierno del presidente Petro nos genera muchas preocupaciones. Lo que nos habían dicho frente a las EPS no está contenido. Y lo que dice el texto no es para marchitarlas, es para acabarlas.

¿Usted cómo valora el actual sistema de salud?



Les doy un ejemplo. Aquí, durante la pandemia, nadie tuvo que salir vender la casa para pagar los gastos como sí se pasó en otras partes del mundo.

¿Qué situación vislumbra en caso de aprobarse, así como está?



Yo no entiendo cómo será, por ejemplo, la financiación de ese tema de los centros de atención primaria, CAP. Los cálculos dan más o menos 2.500 CAP que habrá que construir en todo el país. Creo que construir, dotar y encontrar el personal para que comiencen a funcionar, nos va a llevar casi el resto de este Gobierno y mientras tanto se marchitarán la EPS y podemos tener un caos en la salud. Eso lo queremos analizar. Eso es lo que debemos discutir con el Gobierno nacional, como lo hicimos en la reforma tributaria con el ministro Ocampo.

Usted destaca el diálogo con el ministro Ocampo. ¿Por qué cree que no pasó lo mismo con la ministra Carolina Cocho?



No solo es con ella. También está la reforma de la justicia, sobre la cual tenemos muchas preocupaciones por nuestro ideario. No entendemos cómo es eso de que los presos salgan a trabajar de día y regresen de noche a la cárcel.

¿Hay inquietud, entonces, por las reformas que propone el ministro de Justicia, Néstor Osuna?



Tenemos unas líneas azules. No podemos permitir que se reduzcan las penas para violadores de niños, no podemos dejar que se despenalice el incesto. Son temas inherentes a la ideología del Partido Conservador y por eso habrá líneas azules.

¿Cómo es la interlocución del Partido Conservador con el Gobierno?



Varía. El ministro del Interior, Alfonso Prada, nos envía unos mensajes tranquilizadores. En contraste, la ministra Corcho, ha dicho que se ha reunido con el Consejo de Ministros y que escuchó a varios de ellos, con más autoridad y conocimiento del sistema de salud que ella, que dijo haber escuchado a los gremios, pero al final radicó una reforma que ella ya tenía en la cabeza.

¿Cómo se explica para un ciudadano corriente que ustedes, que son miembros de la coalición del Gobierno, no tengan un diálogo tan fluido en reformas tan importantes para el país?



Nosotros lo que pedimos es pensar en lo que le conviene al país. Pedimos que haya una apertura en la discusión, como lo hicimos con el ministro Ocampo o como la tenemos con el ministro Prada. Nos parece que si se moderan las posturas, al final saldrán unas reforma que le sirvan a la sociedad.

¿Y cómo es la relación del Partido Conservador con el presidente Petro?



Este jueves nos vamos a encontrar con él.

¿Qué le van a decir?



Le vamos a transmitir lo que decidamos el martes en la reunión de la bancada. Hasta ahora, naturalmente no hay una postura, pero sí he escuchado de los parlamentarios las preocupaciones de los colombianos por lo que están sintiendo.

Pero, tal como está hoy el texto de la reforma a la salud, ¿el partido conservador la votará a favor o no?



Yo no he escuchado a nadie en el partido que diga que hay que aprobar la reforma como viene. Estamos abiertos a mejorar el proyecto, hay que mirar cómo no se destruye el sistema de salud; si eso se da y si logramos moderar, la idea sería modificar esos artículos que ponen en riesgo el sistema. Votaremos. En caso contrario, será muy difícil la participación del partido conservador en esa iniciativa.

Pero, ¿el Partido Conservador sí está unido? Porque se dice que el anterior presidente, Carlos Andrés Trujillo, era petrista y usted no...



Yo soy un conservador de 31 años en el Senado, que conservo los principios conservadores y he actuado y actuaré con lo que le convenga al país.

Sin embargo, ¿podría interpretarse su llegada a la dirección del Partido como una toma de distancia con el presidente Petro?



Tendremos muchas reuniones de bancada para evaluar la situación. Y si requerimos hacer reuniones semanales, haremos reuniones semanales para escuchar, y me voy a alimentar de eso y voy a expresar sin tapujos lo que piensa la bancada. Se lo vamos a contar al país y se lo vamos a contar al Gobierno.

¿Qué siente que piensan las bases conservadoras? ¿No siguen sorprendidas con el petrismo en un partido como el suyo,

Vamos a escuchar todas las posturas y también hemos escuchado posturas de toda índole. Hemos comenzado ya a atender, a escuchar a recibir llamadas y a recibir mensajes. Vamos a tratar de que poner el oído. Y lo repito: yo seré el vocero.

Eso en cuanto a las bases. ¿Qué decir de las opiniones que da el expresidente Pastrana sobre el presidente Petro?



Vamos a escuchar todas las voces, incluyendo naturalmente una tan valiosa como la del expresidente Pastrana, de quien solo puedo decir que le tengo un agradecimiento enorme.

A propósito de ideología, ¿cómo se han sentido ustedes, conservadores, compartiendo el poder con un gobierno de izquierdas?

Hay cosas que no compartimos. Por ejemplo, el tema de la exploración minero energética. No podemos jugar con las finanzas del país. Una cosa es que estemos de acuerdo con una transición hacia las energías limpias, pero ese es un proceso que se demora unos 15 años.

¿Les preocupa el manejo de la economía?



Sí. Y en este punto a nosotros no nos va ha temblar la mano. Vamos a defender la regla fiscal, la estabilidad macroeconómica.¿Qué pasa sino la observamos? Pues las calificadoras de riesgo nos van a bajar la nota. Y si esto ocurre, lo pagamos con el bolsillo de todos.

El Partido Conservador tiene un diálogo fluido con los empresarios. ¿Qué les dicen?



Hemos escuchado muchas voces de preocupación por cómo se están manejando las cosas. Esto no es bueno, porque, ademas, vamos a afrontar un año difícil en cuanto al crecimiento económico. Para tener empleo requerimos inversión. Claro, inversión pública, pero también mucha privada. Y no la vemos.

En el Plan de Desarrollo del expresidente Duque 2018-2022 ustedes destacaron el rubro de la inversión privada...



Sí. Porque se incluyó una inversión privada a 363 billones, el 33 por ciento del Plan de Desarrollo. ¿Sabe cuánto hay de inversión privada en el nuevo plan de desarrollo de este Gobierno? Cero. Eso lo vamos a expresar.

¿Por qué para ustedes es tan importante la inversión privada?



Si no hay inversión privada pues lo que hacemos es destruir el empleo, incrementar las tasas de informalidad. La inversión privada debe ser bienvenida, no podemos mandar mensajes contradictorios para que se nos frene la inversión.

Ustedes tienen mucho contacto con los alcaldes, diputados... ¿Cómo ven desde el territorio la iniciativa de ‘paz total’?



Hay bastante desinformación. La gente necesita saber, porque escucha que se ha hablado de unas rebajas de penas, mientras siente la presencia intimidante de los grupos armados que pueden pasearse tranquilamente por algunos municipios.

¿Ustedes apoyan la ‘paz total’?



Siempre. Desde el proceso de paz del expresidente Belisario Betancur hasta el proceso de paz del expresidente Santos. Pero debe haber unas reglas claras.

Hablando de política y de paz, ¿los sorprendió Roy Barreras con la capacidad de convocatoria de su nuevo partido?



Debo decir que ese partido de Roy Barreras es un hecho político muy importante, con muchas personalidades. Lo veo como un partido de centro.

¿Harán alianzas con ese nuevo partido para las elecciones locales?



La realidad es muy diferente en cada municipio. Hay poblaciones de Colombia donde el Partido Conservador puede ser afín a Cambio Radical y otras donde hay más puntos de coincidencia, por ejemplo, con el partido de La U.

Pero, ¿usted no descarta alianzas porque llegó para ganar elecciones?



Queremos ganar muchas de esas elecciones, en concejos y asambleas, en un 90 por ciento solo con el escudo del Partido Conservador. Y en su momento, cuando llegue el período del proceso de los avales, vamos a mirar todos los nombres, con lupa, para ganar.

