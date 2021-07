Reforma tributaria: ¿qué dicen los precandidatos presidenciales?

El Gobierno ya destapó sus cartas. Luego de varias semanas de expectativa, el Ministerio de Hacienda dio a conocer los puntos de la reforma tributaria que se presentará al país. Y las reacciones no tardaron en llegar.

El texto tendrá cerca de 35 artículos y buscará recaudar aproximadamente 15.2 billones de pesos, 10 menos que en la reforma que se retiró el pasado 2 de mayo después del inicio de las protestas.



"Durante todo el proceso fue recurrente la idea de no afectar a las personas vulnerables ni a la clase media. Ese mensaje lo hemos seguido al pie de la letra. Este es un contexto en el que debemos de ser tremendamente cuidados, por eso en la iniciativa no se toca el IVA, ni las pensiones ni la renta de las personas naturales", manifestó el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo en la presentación.



Tras conocerse los puntos de la iniciativa, varios de los que aspiran a llegar a la Casa de Nariño a partir de 2022 dieron su opinión.



El senador Roy Barreras, quien es parte del Pacto Histórico, se mostró escéptico frente a este texto.



“Yo no sé ustedes, pero a mí sí me llena de desconfianza que el Gobierno que rechazó la renta básica diga que su nueva reforma tributaria tiene enfoque social, ojo con las superfacultades del Presidente, ojo con el software de la Dian de embargos preventivos”, dijo Barreras.



Las críticas también llegaron de boca del senador Antonio Sanguino, precandidato de Alianza Verde, quien incluso criticó el nombre del texto.



“Bastante creativo se pone Duque a la hora de bautizar sus reformas tributarias: ahora la llama ‘ley de inversión social’. Duque ¿a quién pretendes engañar?”, se preguntó Sanguino.



Por su parte, el senador Ernesto Macías, quien aspira desde el Centro Democrático, defendió la propuesta del Gobierno.



“La reforma del Gobierno no cambia las reglas tributarias de personas naturales. El objetivo principal es la inversión social en principio hasta diciembre de 2022, para enfrentar los efectos de la pandemia”, manifestó Macías.



Por los lados de la Coalición de la Esperanza se pronunció el exministro Juan Fernando Cristo, quien tras conocer la exposición del Ejecutivo se refirió también a la propuesta del senador Gustavo Petro, quien habló de subirle impuestos solo a los 4 mil más ricos de Colombia.



“Claro que los 4 mil más ricos de Colombia deben pagar más impuestos y eliminar exenciones. Pero no solo ellos. Somos más los que debemos pagar más en esta crisis. Y reducir de verdad el tamaño del estado. Por ejemplo 50 por ciento del presupuesto del Congreso”, afirmó Cristo.



