Continúa el debate por la reforma tributaria que propone el gobierno de Gustavo Petro. Uno de los puntos que más ha estado en el centro de la conversación ha sido el de los denominados impuestos saludables, con el que se gravaría a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados.



Frente al tema, el senador liberal, Juan Pablo Gallo, explicó que el impuesto solo impactaría al azúcar más no a los edulcorantes.



“Aunque el proyecto contempla que el impuesto aplica a las bebidas ‘ultraprocesadas azucaradas’, según su contenido de azúcares añadidos, que incluyen azúcar y otros edulcorantes calóricos, sin discriminar el azúcar frente a otros edulcorantes como los jarabes, en la práctica solo será aplicable en función exclusivamente del contenido de azúcar, dado que el etiquetado en Colombia no obliga a los productores e importadores de bebidas a informar al consumidor el contenido de otros edulcorantes, en su equivalente en azúcar”, señaló Gallo en un documento.



En ese sentido, según el legislador, se fomentaría la evasión de los impuestos, pues las empresas podrían reemplazar el azúcar por sus sustitutos naturales o edulcorantes, excluidos de la reforma. Así pues, en su opinión, el proyecto no está encaminado a hacer un cambio sustancial del producto, sino a utilizar sustitutos de aquellos bienes que causan el impuesto.



“Al excluir los edulcorantes no calóricos del impuesto, se están dejando de lado otras consideraciones de salud pública, de equidad tributaria y de recaudo tributario efectivo y potencial”, enfatizó Gallo.



De tal forma que, de acuerdo con los planteamientos de Gallo, “los edulcorantes artificiales no pueden ser excluidos de la propuesta de impuestos al consumo. Los edulcorantes sintéticos son el resultado de complejos procesos químicos”, a diferencia de lo que sucede con la sacarosa extraída de la caña de azúcar.



Así las cosas, Juan Pablo Gallo propone “gravar con una tarifa plana ad valorem (del 10 %, 15 % o 20 %) toda la categoría de bebidas que incluyan edulcorantes, sean estos naturales o artificiales, calóricos o no calóricos, excluyendo el agua embotellada”.

Dicho impuesto, dice, generaría un recaudo de entre $728 mil millones y $1,45 billones en 2023, pero, además, cumple con los principios de equidad, simplicidad y no incentiva la evasión.

