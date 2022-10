El partido Liberal reveló las conclusiones de lo que fue su reunión con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Destacaron siete puntos que consideran como "sus logros" de cara a lo que se definirá la próxima semana en el Congreso.



(Lea también: Gustavo Petro apoya la defensa del servicio social a cambio de servicio militar)

Las consideraciones del liberalismo

Según esta bancada, lograron que el Presidente eliminará de su proyecto los nuevos impuestos a las pensiones de los colombianos.



La colectividad enfatizó en que defendieron las profesionales independientes en materia de tributación. Especificaron que su excepción aplica cuando sus ingresos

anuales sean menores a 500 millones de pesos.



También dieron a conocer que se suprimirá el artículo que concedía beneficios solo a la industria cinematográfica, pues aconsejaron que se ampliara para todos los sectores culturales y de arte en el país.



(Le sugerimos: ¿Qué falta para que la ley de la paz total sea sancionada por Petro?)



Además, los liberales pidieron que se descartaran las restricciones a donaciones sin ánimo de lucro para facilitar y estimular la ciencia, la tecnología, el deporte y la cultura. Lo anterior "ya es un hecho", de acuerdo con sus recientes declaraciones.



En cuanto a las iglesias, la bancada y el gobierno Petro acordaron que no se les generará nuevos impuestos cuando los recursos de las mismas sean

reinvertidos en su objeto social.

Avance comisión parlamentaria liberal con el @MinHacienda sobre los puntos en los que no está de acuerdo el Partido dentro de la reforma tributaria.Defendemos a los menos favorecidos,a la clase media,a ecopetrol y al sector productivo de COLOMBIA . @JuanPabloGallo @PartidoLiberal pic.twitter.com/pZKeJqXCBH — Partido Liberal (@PartidoLiberal) October 27, 2022

Otra de sus preocupaciones eran los beneficios a las Zonas Francas, una utilidad que "se mantendrá para proteger más de 150 mil empleos que se generan en este sector".



Finalmente, los liberales aseguraron que no habrá nuevos impuestos para las empresas de comercio electrónico, ya que consideran que es un negocio que está creciendo en el país.



Además, se buscó "proteger alrededor de tres millones de colombianos que se benefician de esta práctica".

¿Qué sigue después de lo acordado?



Aunque el partido Liberal afirmó que estos siete puntos son importantes avances en este proyecto tributario, resaltaron que aún tienen preocupaciones en las que no hubo acuerdo.



La bancada expresó que espera aportar en la construcción de una mejor propuesta que no afecte a la clase media y menos favorecida.



(Le puede interesar: ¿El fin del servicio militar obligatorio? El Senado aprobó su eliminación)



También aseveraron que las empresas son de todos los colombianos y que la protección de Ecopetrol debe ser uno de los principales enfoques de esta iniciativa: "debemos mantener la productividad y la confianza del inversionista".



Otro de los 'peros' en los que insistirá el partido Liberal tiene que ver con el ICA que grava el ingreso bruto de las empresas y el 4 x mil que grava los costos y gastos bancarizados.



(Siga leyendo: Se acercan elecciones de 2023: inician las inscripciones de la cédula para votar)



El mismo líder de esta colectividad, César Gaviria, ha enfatizado que "este aspecto no tiene en cuenta la utilidad del contribuyente, lo que genera tasas de tributación confiscatorias para las empresas de bajo margen y alta rotación".



​Por ahora, se espera el desarrollo de la ponencia (con los nuevos ajustes) que presentará el Gobierno de cara a sus debates finales en las sesiones plenarias del Congreso, la próxima semana.



REDACCIÓN POLÍTICA