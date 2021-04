Gaviria lanza duras críticas por reforma tributaria del Gobierno

El expresidente César Gaviria fue particularmente duro en la mañana de este martes con la idea del Gobierno Nacional de radicar en el Congreso una reforma tributaria.



Además de catalogarla como de absolutamente inoportuna, habló de los ofrecimientos de 'mermelada' a algunos congresistas liberales para que acompañen la iniciativa en el Legislativo.

El exmandatario dijo que no se opone a la reforma simplemente porque no la conoce, como prácticamente nadie la conoce, pero sí dijo que este no es el momento para radicar una reforma.



Para él, el Gobierno debería centrarse es en la atención de la pandemia y no en desgastarse en el tramite de una iniciativa en el Congreso.



Gaviria señaló que este es "el momento más inoportuno para hacer una reforma" y en ese sentido señaló que no hay ningún otro país en el mundo pensando en eso en este momento.



"Deberíamos ver como atender la pandemia y no en tramitar una reforma tributaria. Primero la pandemia", dijo.



Para Gaviria, el manejo de la pandemia ha sido "exótico. En ese sentido, por ejemplo, cuestionó que contrario a lo que hicieron buena parte de los países del mundo, en Colombia no se acudió al banco central. Para él, esto "es algo muy raro".



Le puede interesar: Minsalud fija protocolos para reactivar las revocatorias de mandato

En opinión del jefe del Partido Liberal, el Gobierno podría ir a donde quiera a preguntar qué se está haciendo. "En ninguna parte le van a decir que una reforma tributtaria, claro que no. Esto nos derrumba la economía y eso es lo que vamos a conseguir por pura ortodoxia que solo está aplicando Colombia en todo el mundo", destacó.



Para Gaviria, "el tema no es cómo deberíamos hacer una reforma tributaria, el tema es que no la debemos hacer, ese es un gran error". Y tras esto dijo que deben seguir por donde van, que él va a mirar pacientemente para ver si sí aciertan.



Aseguró que en la búsqueda de los recursos para ayudar los afectados por la pandemia "todo el mundo se ha movido, menos el Gobierno, que no puede". Y agregó que en lo que tiene que ver con recursos a través de la banca se pusieron tantas condiciones que la gente no pudo acceder.



​"No sean tan olímpicos, y no nos metan en una recesión además de todos los problemas que tenemos, porque van a quebrantar esta economía", advirtió el expresidente.

La 'mermelada'

Tras asegurar que la decisión del partido sobre cómo votar la reforma se tomará en bancada, Gaviria aseguró que "no es verdad que se acabó la mermelada".



Sobre presión desde el Gobierno a congresistas para que apoyen el tramite de la reforma, su respuesta fue: "desde luego, claro que sí".



El jefe del liberalismo dijo que han estado nombrando gente y que si bien no es algo exótico, este gobierno inició diciendo que iba a acabar con eso.



"Al Congreso ya mandaron a ofrecerles 'mermeladas' y promesas (...) pero sería bueno que en la Casa de Nariño el Presidente y nuestro Ministro de Hacienda les pase por la cabeza que las listas para Senado y Cámara no las hacen en Palacio ni el Ministerio de Haciendo, sino que las hace el Partido Liberal", advirtió.



"Que esos señores se van a enterrar para recibir un mendrugo o una cosita que les tiran, no, no sean bobos", dijo Gaviria tras reiterar "que la 'operación mermelada' que hay hoy es gigantesca, como no la ha habido nunca".



Le puede interesar: Reforma: estas son las novedades sobre renta, IVA e Ingreso Solidario

​

"Las listas al Congreso las vamos a hacer con gente que quiera aprobar las cosas que queremos hacer. Esto no es que me voy a abrir porque me dieron un puesto. No" FACEBOOK

TWITTER

El expresidente reiteró que "no van a manejar el Partido Liberal a base de 'mermelada. Yo se los garantizo, este partido no va a tomar esa decisión", señaló.



El expresidente Gaviria no descartó que haya congresistas liberales que hayan recibido 'mermelada' y quieran apoyar la reforma del Gobierno. "Cuando oigan las razones, vamos a votar con disciplina (...) cuando llega una cosa muy crítica, a decidir colectivamente", dijo.

​

Le puede interesar: Llegan al país 500 mil dosis de vacuna de Sinovac contra el covid-19