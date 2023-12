'Ideología es la única razón para destruir el sistema de salud': expresidente Uribe

El expresidente Álvaro Uribe sigue mostrando su desacuerdo con lo que se está debatiendo en la Cámara de Representantes en torno a la reforma de la salud. Uribe publicó un mensaje en la mañana de este martes en el cual señaló: "Ideología es la única razón para destruir el sistema de salud. Ese cambio nunca fue prioridad de la ciudadanía. Por mejorar la prevención destruyen todo el avance".



Uribe, por otro lado, manifestó que se está politizando más al país y que con lo propuesta en la reforma se está destruyendo el sistema mixto "y solidario que aproximaba a los colombianos".



El exmandatario cuestionó: "¿Quién desmontará un sistema estatal ineficiente, politiquero y derrochón?".



Finalmente, sostuvo que "no ha habido problema en desmontar la EPS que no cumpla".

Los reparos del Centro Democrático con la reforma de la salud

A finales de noviembre, Uribe y algunos congresistas del Centro Democrático se reunieron con el presidente Gustavo Petro para intentar llegar a algunos acuerdos respecto a la reforma, pero no fue posible pues tienen posiciones muy distantes sobre algunos puntos.



Para la colectividad, el sistema de salud actual es “solidario, mixto, benéfico, eficiente y mejorable”, y aseguran que en las zonas donde hay deficiencias de atención no ocurre esto por fallas del sistema sino por "falta de infraestructura".



"El Presidente de la República y su ministro dicen que esta ley (Ley 100) le da un tratamiento diferente al rico frente al pobre. Nosotros dijimos anoche con mucha claridad que donde hay deficiencias de atención no es por el sistema sino por falta de infraestructura", dijo Uribe.

El expresidente Alvaro Uribe. Foto: MAURICIO MORENO CEET EL TIEMPO

Según el Centro Democrático, los colombianos no se quejan de la afiliación. "Tenemos dos maneras de hacerla: puestos distribuidos en el país o puede ser virtual. Para qué los CAPS (Centros de Atención Prioritaria en Salud) si la afiliación no es el problema", indican.



También señalan que 3 de cada 4 personas consideran que pueden acceder a los servicios del sistema y esto se logra "sin importar el régimen de afiliación". "Si se quiere distinguir entre afiliación y acceso o prestación efectiva del servicio, allí donde esta última es deficiente, es básicamente por problemas de infraestructura y/o falta de especialistas".



La colectividad ha reiterado que la integración de los CAPS en el modelo propuesto por el Gobierno Nacional es totalmente "innecesario" para la adscripción o ingreso al sistema. En ese sentido sostienen que la prioridad debe ser atender y dotar centros de salud de zonas rurales.



"Diluir la responsabilidades de aseguramiento entre varias entidades crea el riesgo de que nadie responda o simplemente se genere la discusión permanente sobre quién es el responsable".

REDACCIÓN POLÍTICA