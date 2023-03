La reforma de la salud se volvió casi que una serie que estrena un nuevo capítulo todas las semanas. En el episodio más reciente, que se desarrolló este lunes, el presidente Gustavo Petro y la ministra Carolina Corcho recibieron en la Casa de Nariño a Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, y a Dilian Francisca Toro, directora de 'la U'. César Gaviria, jefe del liberalismo, no asistió al encuentro, pero envió a un delegado.



Estos tres partidos vienen adelantando reuniones con el gobierno hace más de un mes para buscar consensos con respecto al proyecto que tal y como fue presentado por la ministra de Salud, Carolina Corcho, consideran bastante radical.



Si sus observaciones no son tenidas en cuenta, las colectividades, que hacen parte de la coalición de Gobierno y suman 38 senadores y 75 representantes a la Cámara, presentarán su propia iniciativa, lo que significaría que la reforma del Gobierno se quedaría sin apoyos.



Pero según el ministro del Interior, Alfonso Prada, llegaron a un consenso del 99 por ciento y las diferencias se "superaron".



Diversos sectores políticos se reúnen en la Casa de Nariño este lunes. Foto: Presidencia

"Se ha dicho mucho que teníamos un acuerdo del 95 por ciento. Ahora hay un 99 por ciento, es decir, que es inminente que tengamos la posibilidad de avanzar en la presentación de la ponencia y el articulado final que recoja todos los elementos que se concluyeron como fundamentales aportes al proyecto", comentó Prada en una declaración tras varias horas de reunión en la Casa de Nariño.



El mensaje del jefe de la cartera política, sin duda, es un avance significativo, teniendo en cuenta que esto permitirá acelerar la construcción del del articulado para comenzar la discusión del primer debate en la Comisión VII de la Cámara de Representantes.



Sin embargo, como tanto se dijo durante los tiempos del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc, nada está acordado hasta que todo esté acordado.

🔴 Lo que está plasmado en el proyecto de reforma a la Salud no está de acuerdo con lo acordado en el acta de compromiso. Vea acá estas declaraciones. ⬇️ Siga acá todo el análisis → https://t.co/u2FWeHjglE pic.twitter.com/moubuqm489 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 27, 2023

¿Qué sigue?

Hasta que no esté garantizado que los acuerdos queden plasmados en la ponencia que será radicada para el primero de cuatro debates, estos tres partidos no confirmarán su respaldo al proyecto de Petro.



Liberales, conservadores y 'la U' han insistido en la necesidad de tener un sistema mixto, y no estatal, como lo propone la reforma de Corcho. También hablan de la necesidad de no eliminar a las EPS, sino de mejorarlas.



Pero fuentes de los partidos consultadas por EL TIEMPO señalan que a pesar del 99 por ciento del que habla Prada, aún hay diferencias las cuales, dijeron, deberán quedar resueltas en la ponencia. Si bien se aclararon algunos aspectos, se distanciaron en otros.



En la noche del miércoles, además, llamó la atención que ni Cepeda ni Toro salieron a la declaración que dio el ministro Prada, como lo hicieron en otras oportunidades. Ellos, una vez concluyó la cita con el jefe de Estado, "salieron directamente de Palacio a un encuentro con Gaviria para contarle en persona lo que había pasado”, le dijo una fuente a EL TIEMPO.

Ministro Alfonso Prada acompañado de la ministra de Salud Carolina Corcho y ponentes de la reforma. Foto: Presidencia

Todo indica, entonces, que la pelota está en la cancha de los ponentes. Si bien hay representantes de todos los partidos, lo cierto es que la palabra del Gobierno la que mayor peso tendrá.



Pero, de alguna manera, ya hay desconfianza, porque se incumplieron acuerdos previamente establecidos.



"Lo que se plasma en el proyecto que nos entrega esta mañana el Ministerio de Salud no está de acuerdo con lo que se pactó", comentó Cepeda este lunes previo al a reunión en la Casa de Nariño.

¿Y César Gaviria?

Los votos de los liberales parecen más lejanos que los de 'la U' y los conservadores. El expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, ha expresado varias veces sus reparos con el proyecto del Gobierno. De hecho, ya son dos reuniones con el jefe de Estado a las que no asiste.



Gaviria insiste en que los 'rojos' deben llevar su propio proyecto. Además de no estar de acuerdo con la reforma de Corcho, considera que esta es inconstitucional, pues debe ser una ley estatutaria y no ordinaria. El jefe del partido espera que radiquen su propia ley estatutaria en julio, la cual ya está lista.

César Gaviria, del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U' Foto: Prensa

La semana pasada, ya estos partidos le demostraron al Gobierno lo que puede pasar si no lo apoyan. Esto luego del hundimiento de la reforma política, pues el mismo Petro tuvo que pedir que se retirara el proyecto al no contar con las mayorías.



El Gobierno ya perdió un mes, pues esperaba que la reforma fuera aprobada en primer debate en marzo y la ponencia no estará lista hasta finales de esta semana, por lo que el primer debate, muy seguramente, quedará para después de Semana Santa.



Esto no solo afecta la ley de salud, también las otras reformas sociales, pues el Ejecutivo les apuesta a 29 proyectos y no se puede perder tiempo.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA