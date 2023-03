La reforma de la salud del gobierno de Gustavo Petro se juega esta semana la vida. César Gaviria, jefe del liberalismo, Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de ‘la U’, terminaban en la noche de este lunes la construcción de un documento que le entregarán al Ejecutivo para que sea tenido en cuenta.



El hecho no es de poca monta, pues, si el Gobierno no acepta una discusión profunda de las propuestas que estos partidos consideran fundamentales –esbozadas en lo que han llamado ‘líneas rojas y azules’–, el escenario que se viene para la coalición oficialista podría ser crítico: liberales, conservadores y ‘la U’ están dispuestos a radicar su propia contrarreforma, como ya lo hicieron el Centro Democrático y Cambio Radical.

(Además: Reforma de Salud: la propuesta de liberales, conservadores y 'la U' al Gobierno)



Y que presenten su proyecto no es el problema de fondo para el Gobierno. El lío para Petro es que, si esas fuerzas se van con un nuevo articulado, la aplanadora del oficialismo vería en riesgo el apoyo de 75 representantes a la Cámara y 38 senadores.



Eso significa que el Gobierno se quedaría solo con los votos del Pacto Histórico, y tal vez de la Alianza Verde –todavía no define su posición–, lo que no le alcanzará para sacar adelante la iniciativa.

Facebook Twitter Linkedin

César Gaviria, Dilian Francisca Toro y el presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Estos partidos, podría decirse, tienen entre la espada y la pared al Ejecutivo, que tendría que negociar y ceder ante sus pretensiones. Y los sectores de la línea dura del petrismo, empezando por la ministra de Salud, Carolina Corcho, se encontrarían en un escenario paradójico: por un lado se vieron ganadores con la salida del ministro más crítico de la reforma, Alejandro Gaviria. Pero por el otro no podrán imponer su radical propuesta de cambio del modelo de salud.



(Le puede interesar: Petro: la reforma que causó crisis de gabinete y tiene en vilo a la coalición)



El debate no se anticipa tranquilo, pues las tres colectividades coinciden en que las EPS no pueden desaparecer, y eso, advierten, es lo que pasaría con el proyecto liderado por Corcho, que minimiza su rol en el sistema al punto que varios sectores advierten de una estatización casi total de la salud en Colombia. Este es el principal aspecto que aparta a los liberales, conservadores y ‘la U’ del proyecto oficial.

Facebook Twitter Linkedin

Carolina Corcho, ministra de Salud. Foto: Presidencia

EL TIEMPO conoció el documento de 40 artículos que anoche pasaba por las últimas revisiones. El eje del texto, que será entregado al Presidente una vez lo avalen las bancadas, mantiene vivas a las EPS, que los partidos proponen llamar ahora ‘Entidades Gestoras de Salud y Vida’ y que podrían ser de naturaleza oficial, privada o mixta, como en la actualidad.



Pero, a diferencia del proyecto del Gobierno, que minimiza las actuales funciones de las EPS, la de los tres partidos les mantiene la función de “gestionar de forma inteligente los riesgos en salud de personas y comunidades donde operan y que las seleccionan”.



Es decir, las EPS –ahora ‘Gestoras de Salud y Vida’– seguirían conservando afiliados, eso sí priorizando, como lo propone el Gobierno para todo el Sistema, una atención “altamente resolutiva en el nivel primario o básico, cercana, centrada en el usuario y el lugar donde reside y trabaja, por encima de las consideraciones del mercado”. En esa atención primera entrarían a jugar un papel básico los CAP (Centros de Atención Primaria) que propone el Gobierno.



(Siga leyendo: Partido Liberal aplicará ley de bancadas para votar la reforma de la salud)



Sin embargo, hay una diferencia clave con la propuesta de Corcho: las personas no tendrían que empadronarse y aceptar ser atendidos en el lugar que disponga el Gobierno, sino que los usuarios “tendrán derecho a elegir libremente la Entidad Gestora de Salud y Vida de su preferencia, dentro de la oferta disponible en la respectiva región”.

Facebook Twitter Linkedin

César Gaviria, del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U' Foto: Prensa

Y también, como sucede hoy, el usuario “podrá trasladarse en cualquier momento”. Además podrá “elegir al médico tratante de su preferencia” dentro de la red.



Otro cambio clave, en similar camino a lo que propone el Gobierno, es la eliminación de los regímenes subsidiado y contributivo y la creación de un solo régimen de salud altamente centrado en la atención de los usuarios.



(Le puede interesar: ‘Como está hoy el texto de la reforma a la salud, nosotros le diremos no’)



En cuanto al manejo de los recursos, estos partidos plantean que la Adres consigna directo a IPS y farmacéuticas y las Entidades Gestoras de Salud y Vida (EGVIS) se encargan de auditar. Pero de nuevo se apartan de la propuesta oficial al negarse a la posibilidad de que las autoridades regionales tengan el control casi total de la salud en sus zonas. No quieren “burocratización” ni elevar los riesgos de corrupción y por eso eliminan esas figuras regionales.



Ahora, la pelota quedará en la cancha de Petro y Corcho, que deberán analizar el nuevo articulado y decidir si lo avalan o no para que así el Congreso se meta de lleno en la discusión.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro junto a los jefes de los partidos de la coalición. Foto: Presidencia de Colombia

Este debate se da en medio de la tormenta política que se vive en la Casa de Nariño, pues en menos de una semana se produjo el remezón ministerial, que provocó la salida de Gaviria y, además, varios altos funcionarios –entre ellos el ministro del Interior, Alfonso Prada– fueron salpicados por la filtración de los chats de Nicolás Petro con su exesposa, Dayssuris del Carmen Vásquez, en los cuales se habla de presuntas cuotas burocráticas.



Esta situación no es ajena a la reforma de la salud, pues algunos sectores hablan ya de una incipiente crisis de gobernabilidad que podría ser aprovechada por los partidos a la hora de imponerle condiciones. “Va a venir una política de presión de lado y lado, seguramente. Vamos a ver en qué termina, pero la respuesta cliché es la de siempre: esperemos que la discusión por el país esté por encima de todos estos cálculos. Pero va a haber crisis de gobernabilidad y va a haber más presiones, sin lugar a dudas”, dijo el senador de Alianza Verde Ariel Ávila, cercano al Ejecutivo.



(En otras noticias: Roy rompe el silencio y sale a respaldar a Petro tras polémica de Nicolás)



Y a eso se suma que Prada sale golpeado. Varios sectores descartan, por ahora, una moción de censura, pues coinciden en que es necesario que avancen las investigaciones para determinar qué son “los 10 cupos” de los que habla el hijo mayor de Petro. Congresistas de Cambio Radical, como Carlos Fernando Motoa, coinciden en que este caso va a quitarles legitimidad a las reformas y a los ministros mencionados en los chats.

Facebook Twitter Linkedin

Germán Vargas Lleras y la bancada del Partido de Cambio Radical presentaron un nuevo proyecto de Reforma a la Salud ante el Congresos de la República. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Prada es uno de los funcionarios más respetados del Gobierno y ha demostrado tener gran manejo político, pues su papel fue clave para que la aplanadora del Congreso aprobara las reformas del año pasado, entre ellas la tributaria.



Y ahora, su papel sigue siendo fundamental, más teniendo en cuenta que en el Capitolio hay mucha resistencia frente a la ministra Corcho, quien ha sido tildada por el mismo Roy Barreras, presidente del Congreso y aliado de Petro, como “ideologizada” y como una persona que “no escucha”.



Con un Prada afectado por el escándalo de Nicolás, el Gobierno probablemente llegará al Congreso con menos ánimo de imponer los puntos más críticos de la reforma de Corcho. Por ahora, el senador Barreras ha regresado de unos días de alejamiento público para salir en defensa del Presidente y para anunciar que la reforma a la salud, con cambios, saldrá adelante.



MATEO GARCÍA

​REDACCIÓN POLÍTICA