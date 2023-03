El Partido Liberal es la pieza que falta para que el gobierno de Gustavo Petro empiece a consolidar las mayorías en el Congreso de cara a la discusión de la reforma de la salud.



Después de varias semanas de dudas sobre si el Ejecutivo lograría los consensos necesarios en la coalición de gobierno y en la misma Casa de Nariño –la reforma provocó la salida de Alejandro Gaviria, crítico a la iniciativa, del ministerio de Educación– para la aprobación de la ley, el lunes en la noche, los conservadores y ‘la U’ llegaron a un acuerdo con el jefe de Estado para que su propuesta, plasmada en 110 artículos y construida con los liberales, sea acogida en el momento de construir la ponencia.



“Tenemos humo blanco. La reforma a la salud coge cada vez más fuerza de manera concertada”, comentó David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, en la que se llevará a cabo el primer debate.



Acordaron, por ejemplo, que las EPS seguirán pero bajo otras condiciones. El proyecto oficial, en manos de la ministra Carolina Corcho, básicamente las marchita y, según los más críticos, las desaparece.



“Continúan como gestoras de salud las actuales EPS, para construir sobre lo construido, pero tal como lo expresamos en nuestro proyecto con giro directo por parte de la Adres y sin integración vertical, será paulatino mientras la Adres se prepara. De manera que habrá un periodo de transición a convenir”, explicó el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador.

Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro tras su salida de la reunión con Petro. Foto: @DilianFrancisca

Y aunque el apoyo de estos dos partidos quedará en firme solo si sus iniciativas quedan plasmadas en la ponencia, que aún no ha comenzado a ser redactada esperando los consenso, Petro logró un paso importante para consolidar las mayorías que le permitan la aprobación de la primera de las llamadas reformas del cambio porque esta ha sido, y será, una prueba para la coalición de Gobierno, que actuó como una aplanadora el semestre pasado en el Capitolio.



Pero para esto será clave el papel del Partido Liberal. Gaviria no asistió a la reunión del lunes y según fuentes del liberalismo, la colectividad tomó la decisión de no acudir a Palacio, entre otras cosas, luego de las declaraciones de la ministra Corcho en las cuales dijo que si la reforma perdía su esencia la hundirían.



La puerta no está cerrada por los lados del liberalismo y todavía se puede contar con su apoyo. Este martes, el expresidente Gaviria se reunió con su equipo técnico, así como con representantes conservadores y de ‘la U’, para estudiar los acuerdos alcanzados con el Presidente.

Previo a la reunión, el senador Alejandro Carlos Chacón había informado que el encuentro tenía como propósito “ver qué fue lo que concertaron. Si estamos de acuerdo, los acompañaremos. Si no, presentaremos nuestro proyecto de ley como partido político en la Comisión I del Senado como estatutaria, el cual ya lo tenemos”.



No obstante, los liberales reconocieron que hay avances y el Gobierno cedió en varias de las líneas rojas de su partido. La decisión se conocería este miércoles, pues el mismo Gaviria irá a la Casa de Nariño para reunirse con Petro y aclarar algunas dudas que aún tienen con respecto a la reforma.



¿Qué viene?

En caso de que los tres partidos de la coalición apoyen la reforma de Petro, esta no tendrá mayores problemas en su tránsito por el Legislativo. ¿Por qué? Con los votos de estos partidos se podría garantizar su aprobación, pues bajo este panorama los apoyos a la reforma serán de entrada 109 votos (Pacto, Liberal, Conservador, ‘la U’ y Comunes) a favor de los 186 que tiene la Cámara de Representantes. Y a estos se podrían sumar 15 de la Alianza Verde, que aún no toma una postura oficial, y de las 16 curules de paz, que dividen sus fuerzas. La oposición, se quedaría con 34 votos, 19 de Cambio Radical y 15 del Centro Democrático.



Mientras que las cuentas en Senado serían al menos 63 a favor, sin contar los 13 de la Alianza Verde, y 24 en contra.



Gustavo Petro junto a presidentes de partido de la coalición. Foto: Presidencia de Colombia

Pero sin los votos liberales las cosas no serían tan simples y habría que buscar las mayorías. En Cámara, por ejemplo, serían al menos 76 votos a favor y 67 en contra, por lo que habrá que garantizar el apoyo de la Alianza Verde, que también es de la coalición, así como de los partidos minoritarios y de las curules de paz. Bajo este panorama, todo voto contará.



Por eso, es clave que el Gobierno se garantice el apoyo de los liberales y ‘verdes’ para evitar que se enrede la reforma por un par de votos.

El semestre pasado, durante el debate de la ley de ‘paz total’, en Senado se hundió el servicio militar alternativo por dos votos de diferencia y, aunque en la conciliación se revivió, el Gobierno querrá evitar riesgos con este proyecto.



Varios sectores han destacado que el Gobierno, pese a la postura radical de Corcho –como la calificó el mismo presidente del Congreso, Roy Barreras–, esté construyendo un proyecto más concertado, algo que le reclaman al Ejecutivo desde hace meses. Por eso, se cree que la ponencia será muy distinta al texto radicado.



Carolina Corcho, ministra de Salud. Foto: Presidencia

“La reforma a la salud que finalmente se apruebe va a ser muy distinta a la presentada hace un mes. La ponencia tendrá que definir con claridad el sistema mixto y la transición. Persisten confusiones”, comentó, por su parte, el exministro Alejandro Gaviria a propósito de los acuerdos que se han venido realizando.



El futuro de la reforma será, además, la brújula de lo que se viene este semestre en el Congreso, pues se radicarán reformas a los sistemas laboral y pensional, la ley de sometimiento y sigue el trámite de la polémica reforma política. Por eso, a Petro le conviene iniciar con una coalición firme y, por ahora, parece estar enderezándola.

‘Acuerdo quedará en firme con la ponencia’: Dilian Francisca

¿Lograron que Petro acogiera su propuesta frente a las EPS?



Lo que logramos no es que mantengan las EPS, lo que logramos es que haya un sistema público y un sistema privado. Él lo aceptó y ese fue el primer acuerdo al que llegamos, que fue el más importante.



¿Queda tranquila con los acuerdos a los que llegaron con Petro?



Quedaremos tranquilos cuando ya haya acuerdo con las bancadas porque, lógicamente, esto lo tendremos que mostrar a las bancadas. Y, por su puesto, con los coordinadores ponentes y las comisiones VII, porque en realidad nosotros no lo aprobamos, lo aprueba es el Congreso. La idea es sentarse a plasmar en un articulado los cambios y los acuerdos a los que llegamos. Y, lo más importante, es que quede una reforma mucho mejor.

Dilian Francisca Toro, directora del partido de 'la U'. Foto: partidodelau.com/

¿Cómo queda la ministra Corcho, que incluso dijo que prefería dejar hundir la reforma si le quitaban su esencia?



Lo que dijo Prada (Mininterior) es que ella había visto las modificaciones y que estaba de acuerdo como en un 75 por ciento y que había que discutir otros temas. Eso fue lo que discutimos con el Presidente el lunes y yo creo que el Presidente es quien decide cómo puede quedar.



¿Todo quedará acordado cuando se conozca la ponencia?



Hasta después de la ponencia. Ya hay unos puntos de acuerdo que serían muy importantes, ya sentarse a plasmarlo y de ver ya como las otras cosas más pequeñas y eso lo haremos ya en la mesa.

No vamos a ser una carta abierta. Nosotros tenemos capacidad de disentimiento, autocrítica, tenemos gente técnica, podemos mejorar las reformas. FACEBOOK

¿La coalición está firme?



Claro, seguimos firmes pero siempre y cuando nos escuchen y que lleguemos a consensos. No vamos a ser una carta abierta. Nosotros tenemos capacidad de disentimiento, autocrítica, tenemos gente técnica, podemos mejorar las reformas.



¿Se habló de más participación de ustedes en el Gobierno a propósito de su apoyo a la reforma?



Nada, nada. Estamos actuando con responsabilidad por la salud de los colombianos. Y creo que lo hemos demostrado. Aquí nosotros no estamos pidiendo nada ni nos interesa. Ya tenemos una representación, aquí lo más importante es que podamos salvar más vidas en este país, que tengamos mejores condiciones de vida para la gente, pero lo estamos haciendo con responsabilidad.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

