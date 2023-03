Después de varios días de trabajo, los partidos Liberal, Conservador y 'la U' ya tienen listos el articulado que le presentarán al gobierno de Gustavo Petro como sus propuestas para la reforma de la salud.



Las colectividades, lideradas por César Gaviria, Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro, respectivamente, emitieron en la noche de este martes un comunicado con "20 líneas gruesas" de su iniciativa en las cuales dejan claro que se deben realizar cambios estructurales en el sistema, pero piden construir sobre lo construido.



Estos partidos coinciden en varios aspectos con la reforma que ya fue radicada por el Gobierno Nacional en el Congreso de la República, como el fortalecimiento de la atención primaria, la eliminación de la integración vertical y el giro directo.



Sin embargo, se apartan sobre el futuro de las EPS. Las tres colectividades, que hacen parte de la coalición de gobierno, es decir, son aliados de Petro, plantean en la necesidad de mantenerlas, pero haciendo cambios estructurales para mejorar su funcionamiento.



Comunicado propuesta Reforma la Salud PartidoConservador, Partido de la U y Partido Liberal. 👇 pic.twitter.com/TurX6AFdzJ — Partido Conservador (@soyconservador) March 8, 2023

Ya las cabezas de estas colectividades anunciaron que si sus propuestas no son tenidas en cuenta en el momento de armar la ponencia del proyecto oficialista, no acompañarán al Gobierno. Esto, básicamente significa que Petro no tendría los votos suficientes para sacar adelante unas de sus principales reformas, la cual es liderada por la ministra de Salud, Carolina Corcho.



Se espera que este miércoles se entregue el articulado al Gobierno para que inicie su evaluación y decida en los próximos días si lo acepta o no, hecho que será determinante para el futuro del proyecto.



Estas son las '20 líneas gruesas'

1. Trabajaremos por un sistema de aseguramiento social, universal y mixto con agentes públicos, privados y mixtos y con un régimen único de salud para todos los colombianos preservando el principio de solidaridad.



2. Se otorgará licencias de maternidad a todas las mujeres del país, sin importar su capacidad de pago, condicionado al cumplimiento de la totalidad de controles prenatales en el marco de la atención primaria en salud, como estrategia para reducir la brecha de desigualdad y la mortalidad materna.

César Gaviria, del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U' Foto: Prensa

3. Fortaleceremos la atención primera en salud con la intervención positivas sobre los determinantes sociales en salud, con centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) y equipos interdisciplinarios con enfoque de salud familiar y comunitaria, definidos a la medida para los diferentes territorios.



4. Fortalecemos el desarrollo de modelos diferenciales para la atención integral en salud en zonas apartadas y en población dispersa respetando sus costumbres y creencias de la medicina ancestral e incorporando parteras y médicos tradicionales en la atención de la población.



5. No estamos de acuerdo con la estatización y burocratización del sistema de salud.



6. Este se ejecutará mediante Entidades Gestoras de Salud y Vida, las cuales gestionarán de manera integral los riesgos en salud y administrarán riesgos financieros de manera compartida con el estado.

Petro con los partidos de su coalición. Foto: Presidencia de Colombia

7. Garantizaremos al libre elección del usuario de al entidad gestora, los centro atención primaria salud y el médico con enfoque de medicina familiar y comunitaria.



8. No admitiremos la integración vertical y eliminaremos la posición dominante de las Gestoras de Salud y Vida.



9. Promoveremos la conformación de redes integrales e integradas de servicios de salud resolutivas en coordinación entre direcciones territoriales de salud y entidades Gestora de Salud y Vida.



10. Definiremos una nueva UPC suficiente ajustada a riesgos con incentivos de calidad.



11. Estableceremos un referente tarifario con un piso y techo, que premie la calidad en la atención al usuario.



12. Se destinara el 5 por ciento administración para las Entidades Gestores de Salud y Vida y existirán incentivos relacionados con los resultados en salud, la satisfacción de usuarios, la gestión financiera y la calidad de la atención.

César Gaviria, Dilian Francisca y presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

13. Garantizaremos el giro directo para los hospitales y clínicas desde la Adres.



14. Propondremos la creación del Fondo de Garantías del Sector Salud, para que se reconozcan las deudas a los hospitales y clínicas cuando se retire una gestora del sistema.



15. Se creará un Sistema de Información Unificado, Interoperable y obligatorio que mejore la transparencia en el manejo de los recursos.



16. Fortaleceremos los hospitales públicos en su infraestructura y dotación.



17. Lucharemos por la dignificación laboral del talento humano en salud.



18. Promoveremos la formación de más especialistas en salud y con una mejor distribución mediante incentivos que permitan garantizar su permanencia en zonas con población apartadas y de difícil acceso.



19. Fortaleceremos la inspección, vigilancia y control del sistema de salud a través de la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia Financiera de Colombia.



20. Fomentaremos la participación ciudadana a través del Consejo Nacional Salud como organismo asesor del Ministerio de Salud y Protección Social.



"Entre tanto el país discute la reforma a la salud, hacemos un llamado urgente al gobierno nacional para el pago inmediato de las deudas de las EPS para que éstas a su vez puedan darle viabilidad financiera a las IPS privadas y los hospitales públicos y la atención a la crisis de desabastecimiento de medicamentos para no poner en riesgo la salud y la vida de todos los colombianos", concluyen los partidos en el documento en el cual expresan sus 20 líneas gruesas.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA