El partido de 'la U' no acompañará la reforma de la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de analizar el nuevo articulado que les fue entregado por parte del Ejecutivo.



Con esta decisión, el Gobierno se quedó prácticamente solo con los votos del Pacto Histórico, pues tres de los partidos de la coalición ('la U', liberales y conservadores) no acompañarán el proyecto oficial y el Ejecutivo no se ha asegurado los votos de la Alianza Verde.

"Recibida la ponencia del proyecto de reforma a la salud encontramos que no se contemplan los acuerdos pactados por lo cual presentaremos una ponencia alterna que recoja las propuestas presentadas por los partidos para salvar vidas", trinó la jefa del partido de 'la U'.



Precisamente, en entrevista con EL TIEMPO, había advertido cuáles eran algunas de las dudas que ellos tenían y que, definitivamente, no iban a acompañar.



"Esos fondos territoriales es una burocratización innecesaria. Lo expresamos así en la noche del lunes, que había que eliminarlos y llegamos a un acuerdo de que se elimine el tema de burocracia y solamente haya una cuenta, llamada Fondo Cuenta, de la Adres en cada uno de esos territorios. No más, sin burocracia", comentó.



César Gaviria, del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U' Foto: Prensa

Esto, a pesar de que había reconocido que tanto la ministra de Salud, Carolina Corcho, y el presidente Gustavo Petro tenían una actitud de concertar. Incluso, dijo que "cedió, cedió en los fondos. Ella la veo como más tranquila".



No obstante, una vez más, cuando recibieron el articulado no se reflejaban los acuerdos en los que habían trabajado durante las últimas semanas.



Así las cosas, se espera que estos tres partidos, que tienen un poderoso bloque en el Congreso, presenten su propio proyecto de ley. Entre los tres, suman 75 representantes a la Cámara y 38 senadores.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA