La reforma de la salud sigue calentando el ambiente político. En las últimas horas se hicieron públicas unas declaraciones del jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, quien aseguró que si el partido de 'la U' vota a favor de la reforma de la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, su colectividad no apoyará la eventual candidatura de Dilian Francisca Toro, directora de 'la U', a la Gobernación del Valle del Cauca.



La declaración del exvicepresidente se dio este jueves en Cali, donde sostuvo un encuentro con representantes del sector salud a quienes les manifestó sus preocupaciones sobre el proyecto del Gobierno.



Vargas Lleras y Cambio Radical, que ahora es de oposición, han sido muy críticos con la iniciativa impulsada por la ministra de Salud, Carolina Corcho, y no solamente lo votarán de manera negativa, también presentaron su propia ley estatutaria que pretende mejorar el sistema de salud de los colombianos.



“La reforma de la salud del gobierno Petro elimina las EPS, estatiza la totalidad del sistema de salud y crea un engendro con la nueva Adres y sus tentáculos regionales. Si esta reforma es aprobada, los mercaderes de la política que voten a favor no tendrán como reparar el daño causado”, dijo Vargas Lleras durante el evento en la capital del Valle del Cauca, fortín electoral de Dilian Francisca Toro.



Sobre el trámite legislativo del polémico proyecto, el jefe de Cambio Radical aseguró que "va mal", teniendo en cuenta que el Gobierno aún no garantiza las mayorías para que su iniciativa sea aprobada y las cuentas no están claras para que la siguiente semana, que continúa el debate, sea aprobado el proyecto.

Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

"En manos de la doctora Dilian está que eso prospere o no prospere el martes, porque ya veo al Partido Liberal, si es que le hace caso a César Gaviria, apartándose del compromiso de tramitar eso. Y el Partido Conservador, apenas vea a Dilian con una postura diferente, pues no van a quedar solos con el pecado", dijo Vargas Lleras.



Y agregó: "¿Qué hacemos para convencer a esa mona? (...) Sabe qué, si así procede, no la podemos acompañar en su aspiración a la Gobernación. Nos cueste lo que nos cueste".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA​