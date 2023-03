Las EPS no desaparecerán. Ese fue uno de los acuerdos a los que Dilian Francisa Toro, directora de 'la U', y Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, llegaron con el presidente Gustavo Petro para "mejorar" la reforma de la salud impulsada por el Gobierno que actualmente tramita.



En diálogo con EL TIEMPO, Toro habló de la importancia de este consenso, al que esperan que se sumen los liberales, y explicó cómo quedará el sistema de salud si, definitivamente, se acoge su propuesta.



Dijo que si bien se llegó a un consenso, su apoyo a la reforma se definirá una vez se conozca la ponencia, la cual está en construcción. "Ya hay unos puntos de acuerdo que serían muy importantes, ya es sentarse a plasmarlo y de ver las otras cosas más pequeñas. Eso lo haremos en la mesa", dijo, y negó que se haya hablado de participación en el Gobierno en medio de estos diálogos sobre la reforma.

¿Cómo fue esa reunión con el presidente Petro? ¿Cómo se llegó al consenso del que ustedes tanto habían hablado?



Me pareció un diálogo muy abierto, muy constructivo. El Presidente nos escuchó y ahí lo que teníamos que definir era el bienestar de los colombianos, la salud. En eso creo que todos tenemos que escucharnos para llegar a consensos, creo que fue un diálogo muy importante.



¿Qué les dijo del documento que ustedes le entregaron?



Primero lo que hice fue decirle a él lo que habíamos hecho de las proposiciones y modificaciones que le habíamos enviado, más o menos contarle cómo operaba el sistema. Es muy importante no solamente escribirlo sino pensar en cómo se operativiza para que de esa manera, quien salga ganando, sean los pacientes, las personas.

¿Qué le explicaron?



Que nosotros queríamos un sistema de salud privado y un sistema público. Ese fue el primer acuerdo al que llegamos.



¿En qué consiste ese acuerdo?



Uno: que va a haber Centro de Atención Primaria Públicos, que serán los hospitales nivel 1, que se van a convertir en centro de atención primaria, pero también habrá unos centros de atención primaria privados que los tienen en este momento las EPS.

¿Y las EPS?



Se van a convertir en gestoras, pero van a tener unas condiciones distintas a las que tenían. No van a tener integración vertical, es decir, no van a poder contratar con sus mismas clínicas. Van a tener giro directo a los hospitales y clínicas, entonces ellos no van a tener los recursos. Y las redes integradas e integrales que tienen que hacer para atender los pacientes, las harán en consensos con las secretarías de salud. Eso es diferente.

¿Entonces ustedes mantienen las EPS con otras condiciones?



Nosotros mantenemos unas gestoras que hacen una articulación de las personas desde la promoción y prevención en esos centros de atención primaria hasta que si se enferman puedan ir a un hospital o una clínica y puedan llegar hasta la rehabilitación, si se necesita. Eso es lo que van a hacer las EPS, se les va a pagar el cinco por ciento por ese trabajo. Pero, a su vez, ellas van a estar en los centros de atención primaria que ellos tienen. ¿Qué van a hacer allí? Van a hacer no solamente la atención de primer nivel y la atención de consulta externa, sino que también harán que un territorio va a tener a unas personas adscritas a ese centro de atención primaria, lo mismo va a pasar en el centro de atención primaria pública y van a ser grupos extramurales para que puedan llegar hasta las casas de la gente para hacer salud en su casa, salud comunitaria, no solamente atender a las personas por su enfermedad o no, sino ver cuáles son las condiciones externas que pueden afectar a esta persona para enfermarse y de esa manera hacer una intersectorialidad con el sector público y poder solucionar esas problemáticas. Eso así, la EPS se van a llamar gestoras.



¿Básicamente ustedes lograron que el presidente acogiera su propuesta frente a las EPS?



Lo que logramos no es que mantengan las EPS, lo que logramos es que haya un sistema público y un sistema privado, que no fuera solamente público, como estaba establecido en el proyecto inicial, sino que también tuviéramos la posibilidad de tener el sistema privado. Él lo aceptó y ese fue el primer acuerdo al que llegamos, que fue el más importante.

¿Cómo será el procedimiento para que no haya integración vertical?



La contratación con hospitales y clínicas para atender los pacientes, no la van a hacer ellos solos. Y eso va a ser que sea mucho más objetiva y la integración vertical se vaya eliminando poco apoco.



¿Qué va a pasar con el manejo de los recursos? ¿La Adres tendrá tanto poder como se pretende?



La Adres va a ser el gran tesorero, será quien tenga los recursos, pero eso necesita un tiempo de transición para que la Adres pueda fortalecerse administrativamente y hacerlo. En este momento no lo puede hacer, entonces poco a poco se irán haciendo revisiones, más o menos cada dos años, para llegar hasta el final, donde va a poder hacer todo el trabajo de ser ese gran pagador del sistema. Mientras tanto, vamos a hacer la atención primaria, se va a lograr que las EPS también auditen que puedan darle, con esa auditoría, que la Adres pague a las IPS y a los hospitales. Ese es el sistema que se va a mantener mientras se van haciendo los cambios.

Uno de los temores era el manejo de los recursos. ¿Cómo se van a blindar para evitar irregularidades?



Incluimos la Superintendencia Financiera para que vigile todo lo que tiene que ver con recursos, que tiene mucha más experiencia en eso. Y, además, el Ministerio de Salud, para que Adres pueda proteger los recursos.

También lograron eliminar la intermediación de las entidades territoriales…



Los fondos ya no irán, esos fondos que había municipales, departamentales, territoriales, no van. Eso era una burocratización innecesaria y, a pesar de que no tuvieran los recursos, se presta para que se puedan desviar recursos y otras cosas.



¿Queda tranquila con los acuerdos a los que llegaron con el Presidente?



Quedaremos tranquilos cuando ya haya acuerdo con las bancadas porque, lógicamente, esto lo tendremos que mostrar a las bancadas. Y, por su puesto, con los coordinadores ponentes y las comisiones VII, porque en realidad nosotros no lo aprobamos, lo aprueba es el Congreso. La idea es sentarse a plasmar en un articulado los cambios y los acuerdos a los que llegamos. Lo más importante, es que quede una reforma mucho mejor para los colombianos.

Llamó la atención que no estuvo el expresidente Gaviria. ¿Los liberales están firmes con el acuerdo?



El domingo yo lo llamé y él me dijo que nos delegaba para que fuéramos y anoche lo llamé a contarle lo que habíamos hablado. Eso ha sido por delegación de él y lo he mantenido informado todo el tiempo.



¿Cómo cree que queda la ministra Corcho, que incluso dijo que prefería dejar hundir la reforma si le quitaban su esencia?



Lo que dijo Prada es que ella había visto las modificaciones y que estaba de acuerdo como en un 75 por ciento y que había que debatir otros temas. Eso fue lo que discutimos con el presidente anoche y yo creo que el presidente es el que decide cómo puede quedar.

¿Todo quedará acordado cuando se conozca la ponencia?



Hasta después de la ponencia. Ya hay unos puntos de acuerdo que serían muy importantes, ya sentarse a plasmarlo y de ver las otras cosas más pequeñas. Eso lo haremos ya en la mesa.

Hemos dicho durante semanas que tiembla la coalición. ¿La coalición está firme?



Claro, seguimos firmes pero siempre y cuando nos escuchen y que lleguemos a consensos. No vamos a ser una carta abierta. Nosotros tenemos capacidad de disentimiento, autocrítica, tenemos gente técnica, podemos mejorar las reformas.

Para despejar dudas de una vez, porque habrá cuestionamientos. ¿Se habló de más participación de ustedes en el Gobierno a propósito de su apoyo a la reforma?



Nada, nada. Estamos actuando con responsabilidad por la salud de los colombianos. Y creo que lo hemos demostrado. Aquí nosotros no estamos pidiendo nada ni nos interesa. Ya tenemos una representación, aquí lo más importante es que podamos salvar más vidas en este país, que tengamos mejores condiciones de vida para la gente, pero lo estamos haciendo con responsabilidad.



