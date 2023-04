El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, aseguró en declaraciones a medios de comunicación antes de entrar a su reunión con el partido de 'La U' que la colectividad aún no ha decidido si votar a favor o en contra de la reforma de la salud propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

"El texto se nos envió en la madrugada. Los técnicos han estado haciendo el análisis. Vamos a reunirnos", explicó. También aclaró que la última decisión la tendrá la bancada.

Facebook Twitter Linkedin

Efraín Cepeda, director del partido Conservador. Foto: Presidencia

Señaló que si bien vieron avances en el documento que les envió el Gobierno, dice que los técnicos del partido le alertaron sobre aspectos "graves en esa versión".



"Vamos a mirar. Yo no me quiero anticipar ni al sí ni al no. Los técnicos van a presentar la última versión y ahí tomaremos la decisión de fondo", aseguró Cepeda.



El senador manifestó que esperan que estén recogidas las inquietudes que manifestaron desde la colectividad y que si ese no es el escenario, "tendremos que seguir las conversaciones", dijo.



Si no están recogidas del todo las propuestas, Cepeda dijo que mirarán en bancada cuáles estarían por fuera y si no son delicadas. "Se acogieron varios de los puntos, pero no todos. Apenas voy a conocerlos y ahí la bancada tomará la determinación", enfatizó.



En desarrollo...