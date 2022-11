La bancada de la coalición Verde-Centro Esperanza, que está en la Cámara de Representantes y es oficialista, expuso los puntos que le genera preocupación frente al proyecto de reforma política que se aprobó en el Senado y que esperan sean modificados para votarlo positivamente.



Uno de los artículos críticos es que con la flexibilización del régimen de doble militancia “los corporados elegidos cambien de partido sin establecer un plazo específico para hacerlo”, con lo que se permitiría que “se vea fraude electoral y debilitamiento en los partidos políticos”, según se lee en el comunicado.



La segunda preocupación está en las listas cerradas. La coalición considera que con lo propuesto no se “permite saber los mecanismos de democracia interna de los partidos para conformar las listas”. Según ellos, se someterían a la ‘dictadura del bolígrafo’ y no se permitirían nuevos liderazgos.



La tercera condición está en la financiación de las campañas políticas, porque “no es suficientemente claro si va a ser preponderantemente estatal o privada y no ofrece explicaciones de los topes máximos de recursos”.



El último de los puntos es el paso de la Rama Legislativa a la Rama Ejecutiva. El proyecto de reforma política propone permitir que congresistas puedan ser ministros solo con renunciar a su cargo en el Legislativo.



Hablaron, además, de la necesidad de revisar muy bien el artículo de la reforma que propone “fortalecer el sistema de partidos, hacer más transparente y controlable la financiación de las campañas políticas y la apertura del sistema de participación paritaria de las mujeres y poblaciones diversas”.



Con lo anterior, la coalición le pides al Gobierno Nacional y al ministro del Interior, Alfonso Prada, que se les ofrezcan garantías a los congresistas, para que el debate en la Cámara permita “corregir y enderezar los aspectos problemáticos del proyecto de acto legislativo”.



Este miércoles se radicó en la Cámara de Representantes la nueva ponencia y se espera que el próximo martes sea debatida.



El nuevo documento busca revivir el voto obligatorio y que la financiación de las campañas electorales sea 100 por ciento estatal. Adicionaron un polémico artículo que le quitaría facultades de la Procuraduría para sancionar a los funcionarios elegidos popularmente.



