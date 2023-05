Aunque el representante conservador Alexander Quevedo firmó la ponencia positiva de la reforma laboral que fue radicada este miércoles, el presidente de esta colectividad, el senador Efraín Cepeda, aclaró que esto no representa la postura oficial de la colectividad.



"La firma de la ponencia de la reforma laboral por parte de un representante no representa la posición oficial del partido. Esa decisión oficial será tomada en reunión de bancada, de acuerdo con la ley de bancada, el próximo martes 23 de mayo", aseguró el senador Cepeda.



Esta situación causó molestia entre algunos congresistas conservadores porque con la firma de Quevedo la ponencia alcanzó las mayorías necesarias para su radicación y algunos sectores han considerado como una nueva rebelión en el Partido Conservador en favor de los proyectos del gobierno Petro.



Alexander Quevedo, representante a la Cámara por el Partido Conservador. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Un caso similar se vivió cuando el representante Gerardo Yepes firmó la ponencia positiva de la reforma de la salud pese a los reparos de las directivas de la colectividad. Sin embargo, este argumentó que no le habían dado indicaciones de no firmar.



En ese momento también se hizo una reunión de bancada para definir una postura oficial del partido frente a la iniciativa y, precisamente, para esto se hará la nueva reunión entre los congresistas y así evitar que haya nuevos 'disidentes'.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA