Los miembros de la bancada del Partido Conservador se encuentran reunidos a esta hora para definir si apoyarán o no la reforma laboral presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



(Puede leer: Estas son las 'líneas rojas' del partido Liberal frente a la reforma laboral)

En esta reunión se tiene previsto que un experto les exponga a los congresistas un análisis del proyecto y, posteriormente, se decida si acompañan o no.



Sin embargo, todo indica que será lo segundo porque no ven viable el proyecto y la relación con Presidencia está deteriorada. Además, no están contemplando presentar líneas azules, como se hizo con la reforma de la salud.

#Ahora La Bancada Parlamentaria se reúne a esta hora para tomar decisión frente a la Reforma Laboral presentada por el Gobierno tras advertir serias preocupaciones por esta iniciativa. pic.twitter.com/sbE0MTX70R — Partido Conservador (@soyconservador) May 23, 2023

En desarrollo...