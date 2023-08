En el Partido Liberal hay "serios reparos" frente a la reforma de laboral que radicó la semana pasada la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramíres, en la Cámara de Representantes.



Pero no son solo los reparos. Fuentes cercanas al expresidente César Gaviria, jefe del liberalismo, le dijeron a EL TIEMPO que presentarán su propia propuesta de reforma laboral que ya fue discutida con sectores laborales y empresarios.



Según la colectividad, que todavía hace parte de la coalición de gobierno del presidente Gustavo Petro, a los trabajadores se les debe garantizar sus derechos, pero también a los empresarios de les deben garantizar sus derechos.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radicó el nuevo proyecto de reforma laboral. Foto: Ministerio de Trabajo

De otro lado, a propósito de la radiación de la nueva reforma, que se hundió el semestre pasado por falta de trámite en la Comisión VII de la Cámara de Representantes.



Asimismo, desde la colectividad insisten en la necesidad de que primero prime en consenso, por lo que consideran que "ojalá" se lleven a cabo mesas de concertación entre empleados y trabajadores porque, a juicio del liberalismo, "la imposición traerá daños para la generación de empleo y la economía del país".

Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Pero la reforma no comenzó con el mejor ambiente en el Congreso. No cayó bien la manera como se radicó el proyecto, ya que se hizo sin anunciar ni a la prensa ni a los congresistas. De hecho, ni si quiera los miembros del Pacto Histórico estaban enterados sobre la radicación.



Además, esta no es la única propuesta alternativa de reforma. Los conservadores también preparan su propia iniciativa.



Y el partido de 'la U', que el semestre pasado presentó una propuesta alternativa de ponencia no descarta volver a hacerlo, pero esperarán a que se designen ponentes y se haga el nuevo texto.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA