El Partido Liberal ha tomado la decisión de apartarse de la construcción del proyecto de Ley de reforma a la salud liderado por el Gobierno Nacional".



Con esa frase, el expresidente César Gaviria notificó al gobierno del presidente Gustavo Petro de lo que ya se veía venir: la separación del partido Liberal del grupo de partidos que apoyan la reforma del Sistema de Salud Público en Colombia.

Como lo informó este diario el lunes, la decisión de Gaviria se precipitó luego de que el texto supuestamente construido en consenso con la ministra Carolina Corcho no recogió las 'líneas rojas' que el liberalismo, y también 'la U' y los conservadores, habían planteado para apoyar el proyecto: que se mantuviera el papel principal de las EPS privadas en el aseguramiento de pacientes y que se garantizaran los derechos de los colombianos a elegir su prestadora de salud y sus médicos.



En el texto entregado por el Ministerio de Salud no quedaron, al menos no como lo pedían los partidos, esos y otros puntos. Y por eso los liberales liderados por Gaviria se apartan del proyecto del Gobierno. Una primera duda es si su decisión será también la de los conservadores representados por el senador Efraín Cepeda y por la 'U' de Dilian Francisco Toro.

A diferencia de Gaviria, ellos sí asistieron a la cita con el presidente Petro en Palacio el pasado lunes. Tras ese encuentro, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que la reforma estaba consensuada "al 99 por ciento", si bien los partidos han asegurado que sin que se conozca el texto final no hay ningún apoyo definitivo.

Las cuentas en el Congreso

En el modelo propuesto por el Gobierno, las EPS tendrían un papel menos protagónico en la salud Foto: David Sánchez. Archivo. EL TIEMPO

Gaviria llama a su partido a no apoyar el proyecto del Gobierno, pero de entrada hay varios puntos analizar. Uno, qué tan sólido está el bloque liberal alrededor de la decisión anunciada por su jefe. Esa solidez se ha visto amenazada antes, entre otras razones porque el ministro de la Política, Alfonso Prada, es liberal de origen.



Así, en el trámite de la reforma tributaria Gaviria publicó un extenso documento con 17 reparos a la aprobación del proyecto, que sin embargo fue apoyado por los congresistas de su partido sin que muchos de los puntos cuestionados por Gaviria hubieran cambiado. Así, no es un escenario descartable que Prada y otros miembros del alto gobierno se estén moviendo para atraer votos rojos a pesar de la oposición de Gaviria.



Si la disciplina partidista se impone y el liberalismo vota no o no vota el proyecto que logre construir el Gobierno, estos son los escenarios.



La Cámara de Representantes tiene 186 miembros: la mayoría se logra con 94 votos y es allí donde el gobierno de Petro tendría más dificultades.



En esa corporación la mayoría la tiene el partido Liberal, con 33 miembros. Hay 29 del Pacto Histórico; 27 del Partido Conservador, 19 de Cambio Radical; 15 de 'la U'; 15 del uribismo, 15 de Alianza Verde; 16 de las curules de Paz y hay otros 17 de las minorías.



En este momento, con las cartas como fueron jugadas por los liberales, el Gobierno se está aplicando a fondo para evitar que 'la U' y, sobre todo, los conservadores, también le digan no a la reforma. Sin los liberales, las cuentas del Gobierno en Cámara en el mejor de los escenarios apenas superarían por un puñado de votos la mayoría de 94.

​Y si alguno de los otros dos partidos se aparta de la coalición, la reforma de Petro se hundirá.

Ministro del Interior, Alfonso Prada. Foto: Presidencia



En Senado, con 106 miembros y mayoría de 54 votos, la pérdida de los 14 congresistas liberales no se ve tan grave para las mayorías oficialistas. Allá son 20 votos del Pacto Histórico, los 15 del Partido Conservador, 13 de Alianza Verde, 10 de 'la U' y 5 de Comunes los que podrían acompañar un proyecto consensuado.



Con el liberalismo en rebelión, la oposición llegaría a 38 votos (13 del Centro Democrático y 11 de Cambio Radical). Pero si, de nuevo, la rebelión se extiende a 'la U', las cuentas para el Gobierno se complican. Y si llegara a sumarse a la oposición el conservatismo, en Senado tampoco habría mayorías oficialistas.



Y una pregunta que va más allá es el futuro del liberalismo en una coalición oficialista en el Congreso que ha empezado a mostrar fisuras: hasta ahora no hay ninguna señal que permita inferir que la decisión de apartarse se vaya a extender, a priori, a otras iniciativas claves para el Gobierno como las reformas laboral y pensional (frente a las que Gaviria sí ha expresado reservas, pero a las que no ha cerrado las puertas definitivamente.



REDACCIÓN POLÍTICA

