Este martes se conoció una carta en la que el veedor del Partido Liberal, Rodrigo Llano, pidió retirar su pedido de sancionar a los representantes Dolcey Torres y María Eugenia Lopera, ambos cuestionados por apoyar la reforma de la salud, contrario a la posición anunciada por las directivas.

En la breve misiva, el veedor comentó que, “en aras de la cordialidad y el entendimiento entre todos los estamentos de nuestra colectividad y dados los acontecimientos políticos de las últimas horas”, retiraba el memorando en el que pedía la sanción en contra de Torres y Lopera.



La carta está fechada del 27 de abril, por lo que los hechos a los que haría referencia Llano son el revolcón ministerial y los momentos de tensión que vivió el país por cuenta de la imposibilidad de que se le diera trámite a la reforma de la salud.



En la misma carta, el veedor expresó que al no haber solicitud de sanción, “ya no es necesaria la citación a sesión extraordinaria por parte del consejo nacional de control ético”. De esta manera, se aplacaría el debate al interior del Partido Liberal por cuenta del pedido de sanciones en contra de Dolcey Torres y María Eugenia Lopera.



Tanto Lopera como Torres han expresado sus apoyos a la reforma de la salud. La primera votó a favor de la ponencia positiva y fue la que permitió que el proyecto se salvara. En cuanto al representante atlanticense, este expresó su afinidad al proyecto de Gobierno y renunció a su vocería en la Cámara por este mismo hecho.



En un primer momento Llano aseguró que ambos congresistas habían violado la ley de bancadas, puesto que "es público y notorio que el director nacional del Liberalismo, el expresidente César Gaviria Trujillo, ha expresado en reiteradas ocasiones su oposición al proyecto de reforma de la salud". Fue por esta razón que pidió sanciones para ambos representantes. La primera solicitud no incluyó a Olga Beatriz González, representante liberal que también anunció su apoyo al proyecto cuando llegara a la plenaria de Cámara.