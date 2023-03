Hacia las 8:30 de la noche culminó la reunión clave para la reforma de la salud que se llevó a cabo en Casa de Nariño entre el Gobierno y los representantes de los partidos Liberal, Conservador y 'de la U'.



(Exclusivo: el documento de la reforma de la salud que molestó a César Gaviria)

El ministro del Interior, Alfonso Prada, en una rueda de prensa posterior al encuentro, anunció las conclusiones de la reunión que duró tres horas y 40 minutos.



Prada aseguró que fue un diálogo "intenso" con los partidos políticos, la ministra de Salud Carolina Corcho y los ponentes de la reforma. El ambiente no estaba fácil, pues minutos antes de entrar a Palacio, el director del Partido Conservador, Efraín Cepeda, manifestó que el texto que les entregaron en la mañana no tenía lo que acordaron con el Gobierno.



Incluso, manifestó su inconformidad con el equipo técnico de la ministra Corcho porque según él, este no incluyó lo que ya se había acordado entre esas tres colectividades y el presidente Petro.

Facebook Twitter Linkedin

Efraín Cepeda, director del partido Conservador, en la reunión de este 27 de marzo. Foto: Presidencia

Y es que el Ejecutivo planeaba tener lista la ponencia que se le presentará al Congreso este lunes. Así lo había anunciado el pasado viernes el presidente Petro, pero los desacuerdos impidieron ese objetivo y por ahora, no hay texto final.



Según el portavoz del Gobierno, ya aumentó el porcentaje de lo que está acordado con esos partidos. "Se ha dicho mucho que teníamos un acuerdo del 95. Ahora hay un 99%, es decir, que es inminente que tengamos la posibilidad de avanzar en la presentación de la ponencia y el articulado final que recoja todos los elementos que se concluyeron como fundamentales aportes al proyecto".

Desde la @Casa_Narino el Portavoz del #GobiernoDelCambio, @AlfonsoPrada, en compañía de los representantes por las diferentes bancadas políticas con responsabilidad en la Reforma a la Salud dijo: "podemos anunciar que tenemos muy cerca un texto para consideración del Congreso". pic.twitter.com/ZA4Ehd4RDc — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 28, 2023

Facebook Twitter Linkedin

Ministro Alfonso Prada acompañado de la ministra de Salud Carolina Corcho y ponentes de la reforma. Foto: Presidencia

Prada sostuvo que las diferencias con los liberales, conservadores y 'la U' - partidos de la coalición del Gobierno pero no petristas - fueron "superadas". Es decir, que la reforma podría estar salvada tras un nuevo un acuerdo con estos partidos.



Pese a esto, aún hay dudas sobre la posición que tendrá el Partido Liberal, pues el expresidente César Gaviria y jefe de esa colectividad no asistió al encuentro en Palacio.

Germán Escobar fue en representación de los liberales y según dijo el ministro Prada, en la noche de este lunes el delegado tendrá una reunión con el exmandatario para informarle los consensos a los que se llegó. "Esperamos que este consenso que hemos generado alrededor de este teto sea prácticamente unánime en la coalición y esperamos que así se exprese en el Congreso de la República", enfatizó el portavoz del Gobierno.

Facebook Twitter Linkedin

Germán Escobar en Casa de Nariño, en ausencia de César Gaviria, saludando al presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

De esa reunión saldría la decisión final de 'los rojos'. Sin embargo, EL TIEMPO, minutos antes de la reunión entre Petro y partidos, pudo establecer con fuentes cercanas a Gaviria que se están inclinando por no apoyar el proyecto del Gobierno y presentar su propia reforma en el próximo semestre legislativo, es decir, después de mitad de año.



En la cita en Casa de Nariño también estuvo David Racero, presidente de la Cámara de Representantes y uno de los líderes del Pacto Histórico.



La ausencia de Gaviria, naturalmente, fue notoria. No solo por tratarse de un expresidente sino porque sin su colectividad, el liberalismo, las cuentas para que el proyecto avance en el Congreso se le desbarajustan al Gobierno.



EL TIEMPO obtuvo el borrador que lo molestó y en el que se minimiza el papel de las EPS privadas -que se llamarían Entidades Gestoras de Salud y Vida-, en contravía de lo que habían planteado los partidos. En éste, el Gobierno plantea que solo brinden servicios de mediana y alta complejidad, algo que el Partido Liberal considera que terminará afectando su viabilidad económica.



En la reunión de Palacio, sin embargo, se llegó a un consenso. En la ponencia se sabrá cómo quedó la propuesta definitiva.



Por este borrador y la decisión de Gaviria, los analistas consideraron este lunes en la tarde que el futuro de la reforma, proyecto bandera del presidente Petro, estaba en cuidados intensivos.

¿Y qué pasó con Dilian Francisco Toro y Efraín Cepeda?

En la imagen de la declaración de Prada, no obstante, no estaban ni Toro ni Cepeda. ¿Por qué? “Ellos salieron directamente de Palacio a un encuentro con Gaviria para contarle en persona lo que había pasado”, le dijo una fuente a EL TIEMPO.



Si finalmente se concreta la advertencia del jefe liberal habría que volver a hacer cuentas. Con los votos de los tres partidos, incluido el liberal, se podría garantizar su aprobación, pues los apoyos serán de entrada 109 (Pacto, Liberal, Conservador, ‘la U’ y Comunes), de los 186 que tiene la Cámara. Y a estos se podrían sumar 15 votos de la Alianza Verde, que aún no toma una postura oficial, y de las 16 curules de paz, que dividen sus fuerzas aunque anoche estuvieron en la foto con Prada. La oposición se quedaría con 34 votos, 19 de Cambio Radical y 15 del Centro Democrático.

Facebook Twitter Linkedin

Germán Escobar fue en representación del Partido Liberal. Foto: Cortesía

Mientras que las cuentas en Senado serían al menos 63 a favor, sin contar los 13 de la Alianza Verde, y 24 en contra. En Cámara, si se va el liberalismo, esa cuenta quedaría en 91 y el Gobierno tendría que salir a asegurar cada voto para tener tranquilidad.



En Senado el cuadro se ve, aparentemente, menos apremiante para el Gobierno. Son 106 curules (las de Rodolfo Hernández y el liberal Mario Cataño ya no existen legalmente) y la mayoría se logra con 54 votos.



Con la coalición en óptimas condiciones, el Gobierno contaría con los 20 votos del Pacto Histórico, los 15 conservadores, los 14 liberales, los 13 de Alianza Verde, los 10 de ‘la U’ y los 5 de Comunes. Al cierre de esta edición, se esperaba el anuncio del camino definitivo que tomará Gaviria.

El modelo de salud acordado que se implementaría

Prada aseguró que entre el consenso se estableció que la propuesta girará en torno de un sistema mixto de salud en Colombia.



"Hay una atención primaria a través de los Centros de Atención Primaria como elemento fundamental que pretende llevar la salud muy cerca de la casa o sitio de trabajo de cada uno de los colombianos", expuso.



(En otras noticias: Nancy González, la diseñadora del 'jet set', será extraditada a Estados Unidos)

Facebook Twitter Linkedin

Ministro del Interior, Alfonso Prada. Foto: Presidencia

Por otro lado, explicó que se va a territorializar "completamente la prestación del servicio de salud, llegándoles a las familias de manera eficaz, de manera que el derecho a la salud lo sientan muy de cerca".



Sobre las EPS, manifestó que estas pasarán a cumplir un rol administrativo "fundamental" dentro del sistema, recuperando parte de su experiencia en los últimos 30 años.



Dichas entidades, dijo Prada, van a ayudar a que los CAPS, los centros de atención que van a ser públicos y privados, "presten un servicio en toda la red que va a ser coordinada desde el Ministerio de Salud".

Armando Neira - EDITOR POLÍTICA

Aura Saavedra Álvarez - REDACTORA POLÍTICA