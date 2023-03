En la noche de este lunes, después de más de tres horas de reunión con los presidentes de 'la U', Dilian Francisca Toro, y del partido Conservador, Efraín Cepeda, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que la reforma de la salud estaba ya consensuada "al 99 %":



La reunión de Palacio estuvo marcada por la decisión del expresidente César Gaviria de retirar su apoyo a la reforma de la salud planteada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, bajo el entendido de que las observaciones de fondo de los liberales, 'la U' y el Partido Conservador no fueron atendidas por el Ministerio de Salud en la construcción de un proyecto de consenso. Esa decisión plantea un panorama muy complejo para la aprobación de esa iniciativa.

El expresidente liberal consideraba que el Gobierno no cumplió el compromiso de atender las líneas rojas que les planteaban los partidos --que en esencia protegían la preservación de las EPS, ahora con el nombre de Entidades Gestoras de Salud y Vida, y la libre elección de los colombianos sobre la entidad de salud a la que quisieran afiliarse-- y por eso su decisión era presentar su propio proyecto.



Según el Gobierno, la mayor parte de esas diferencias se superó tras la cita de este lunes. A Casa de Nariño no asistió Gaviria, pero sí lo hizo uno de sus asesores técnicos, Germán Escobar, quien apareció en la foto con el ministro Prada en la declaración de cierre.



(Le puede interesar: Cuatro colegios médicos denuncian atajo para simular apoyo a reforma de la salud)



Pero si la decisión liberal se mantiene en la línea de Gaviria -algo que no está escrito en piedra, en la medida en que el Gobierno ha demostrado que tiene capacidad para atraer a los congresistas liberales. Eso pasó en la aprobación de la reforma tributaria en la pasada legislatura, frente a la que el expresidente expresó también serias reservas-, las cuentas del Gobierno para lograr la aprobación de uno de los proyectos bandera del presidente Petro empezarán a apretarse.

Facebook Twitter Linkedin

César Gaviria, del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U'. Foto: Prensa

Y si la 'rebelión' en la coalición se llegara a extender a otro de los partidos (conservadores o 'la U', o ambos), simplemente al Ejecutivo no le alcanzarían los votos y, de paso, la misma aplanadora oficialista en el Congreso quedaría en estado crítico.

Estos son los distintos escenarios para la reforma, y en general para todo el paquete legislativo del Gobierno de este semestre. En la Cámara de Representantes hay 186 curules: 33 de ellas son del partido Liberal, 29 del Pacto Histórico, 27 del Partido Conservador, 19 de Cambio Radical; 15 de 'la U'; 15 del uribismo, 15 de Alianza Verde y hay 16 de las curules de Paz y hay otras 17 de las minorías.



(Además: Los interrogantes que le ve el Consejo Gremial a la laboral y la pensional)



La mayoría se obtiene con 94 votos. Con la aplanadora de la coalición aceitada, el Gobierno tendría fijos 124 votos (contando los 15 del partido Verde, que suele acompañar sus proyectos, y los de Comunes, en partido de las antiguas Farc).

Facebook Twitter Linkedin

El senador Roy Barreras y el ministro Alfonso Prada en la plenaria del Senado. Los dos son claves para el éxito de los proyectos del Gobierno en el Congreso. Foto: Prensa Roy Barreras

Si se va el liberalismo, esa cuenta quedaría en 91 y el Gobierno tendría que salir a asegurar cada voto de las curules de paz y los minoritarios para tener tranquilidad en Cámara. Pero si la U también se aparta del proyecto, y más aún los conservadores, el proyecto se hundiría.



En Senado el cuadro se ve, aparentemente, menos apremiante para el Gobierno. Son 106 curules (las de Rodolfo Hernández, quien renunció; y el liberal Mario Cataño, condenado por corrupción, ya no existen legalmente) y la mayoría se logra con 54 votos.



(Lea también: Reforma de la salud: no se descarta nada, pero no todo está acordado)



Con la coalición en óptimas condiciones, el Gobierno contaría con los 20 votos del Pacto Histórico, los 15 del Partido Conservador, los 14 del Partido Liberal, los 13 de Alianza Verde, los 10 de 'la U' y los 5 de Comunes. Es decir, de lejos pasaría el examen.



Ahora, con el liberalismo en rebelión, la oposición llegaría a 38 votos (13 del Centro Democrático y 11 de Cambio Radical). Es decir, lejos de amenazar las mayorías oficialistas. Pero si, de nuevo, la rebelión se extiende a 'la U', las cuentas para el Gobierno se complican. Y si llegara a sumarse a la oposición el conservatismo, simplemente no habría mayorías oficialistas.



El Gobierno tiene a su ministro del Interior, Alfonso Prada, trabajando a marchas forzadas para desactivar la oposición de Gaviria y, sobre todo, para evitar que se extienda a los otros partidos que han expresado su oposición al radicalismo de la propuesta de la ministra Corcho. En este tiempo, el ministro también ha sido señalado de tratar de sonsacarse cualquier apoyo dentro la colectividad roja.



(Además: Reforma laboral: ¿El seguro por desempleo en Colombia funciona?)



En todo caso, fuentes cercanas al Gobierno sostienen que aún no dan por quemadas las naves con el expresidente liberal. Entre otras razones porque la ruptura definitiva con Gaviria dispara exponencialmente las grietas en la coalición oficialista en el Congreso, que ya quedaron en evidencia son el sonado hundimiento de la reforma política el pasado jueves.

Le puede interesar:



REDACCIÓN POLÍTICA