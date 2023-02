El expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, está metido de lleno en una gestión para evitar, como lo planteó su colectividad, que la salud sea arrasada con el proyecto de reforma que alista el Gobierno Nacional.



Le puede interesar: 'Tres generaciones nos van a maldecir': Petro sobre el Metro elevado



Para ello, en los últimos días el expresidente ha sostenido reuniones con exministros de Salud, con sindicatos de enfermeros, gremios de médicos, economistas y directores de clínicas y hospitales, analizando los cambios que se le deben hacer al sistema, pero, eso sí, recalcando que se debe fortalecer y no arrasarlo.

Pero no es lo único. El jefe liberal ya tiene un documento de más de 60 páginas que expondrá ante los congresistas ‘rojos’ para que estos fortalezcan el sistema de salud.



Gaviria tiene prevista una reunión con su bancada al inicio de la próxima semana.

Si bien formalmente no se conoce el texto de la reforma, que se espera sea radicado por el Gobierno ante el Congreso antes de que se acabe este mes, los primeros anuncios han generado inquietud.



Y la inquietud del jefe del liberalismo no es nueva. En julio pasado, cuando fue invitado por Petro a reunirse en Florencia (Italia), una vez resultó elegido, el mandatario le expuso su plan de darle un vuelco a la salud, a lo que tajantemente Gaviria le dijo que así no se podría hacer ningún cambio y que esas modificaciones traerían problemas.



Desde entonces el expresidente ha estado atento y ha sido crítico constructivo de las políticas del gobierno Petro. Sin embargo, quisiera que se vieran más resultados que anuncios en Twitter.



Además: Elecciones 2023: ¿Debe cambiar su lugar de votación? Hay 340 puntos para hacerlo

El documento



Lo primero que sostiene el expresidente en el documento que aún elabora es que no debe ser opción regresarles el manejo de los dineros de la salud a los entes gubernamentales.



Para Gaviria, la salud fue rescatada de las máquinas oficiales del Estado y aunque hoy tiene problemas, la solución no es que una oficina del gobierno en Bogotá o en Fusagasugá diga a quién atender y a quién no.



En segundo lugar, el jefe del Partido Liberal ha sostenido que a las EPS hay que meterlas en cintura, pues se les han dado escenarios para los que no fueron creadas, como, por ejemplo, obligar a un paciente a ser atendido donde ellos digan y por el médico que digan y cuando ellos digan. “Eso debe cambiar por completo”, señala el expresidente.



Gaviria, creador de la Ley 100, sostiene que al cuerpo médico y de enfermeras se le deben dar garantías e incentivos para que tengan claros sus derechos y sobre todo sus obligaciones.



El exmandatario también considera que es imperativo perseguir a quienes protagonizan los llamados ‘paseos de la muerte’, que a los pacientes hay que respetarlos, atenderlos y no solo darles más acetaminofén. Estima que todos tenemos derecho a acceder a las medicinas y no a paliativos.

Quisiera que se vieran más resultados que anuncios en Twitter. FACEBOOK

TWITTER

Gaviria ha sostenido que la corrupción que afecta el sistema también pasa por el incumplimiento de las partes involucradas en el sistema de salud. Por ello plantea que deben cumplirse los pagos, debe haber garantías para todos, pero en especial para los pacientes.



Si bien estima que el actual sistema de salud registra algunos problemas, tiene una cobertura de más de 90 por ciento, y aunque persisten fallas están deben ser asumidas con diligencia, no arrasando ni destrozando el sistema de salud.



También: Reforma a la salud: ¿tiene Petro los votos para sacarla en el Congreso?