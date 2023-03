Los partidos Conservador, Liberal y ‘la U’ llevaron este miércoles a la Cámara de Representantes 110 artículos distribuidos en 8 capítulos para que sean tenidos en cuenta en la construcción de la ponencia de la reforma de la salud del Gobierno.



En diálogo con EL TIEMPO, el senador Efraín Cepeda, presidente de los conservadores, explicó qué buscan con su propuesta y reiteró que no permitirán una estatización, que mantienen las EPS, pero con cambio de reglas. Y agregó que se debe “construir sobre lo construido porque la propuesta del Gobierno se planteaba borrón y cuenta nueva”.



¿Lo que presentaron es un proyecto de ley o una propuesta para la ponencia?



Es un articulado que se debe incorporar al proyecto del Gobierno. Tenemos artículos nuevos, artículos que se modifican, otros que se suprimen. Es bastante extenso, pero debemos discutirlo en el mismo proyecto, que se analice por parte del Gobierno, de las comisiones VII y que vaya incorporado a una ponencia, porque estoy seguro de que con ello tendremos todo el respaldo en el Congreso.

¿Cuándo tomarán la decisión de si acompañan o no la propuesta oficial y si radican su propio proyecto?



Miraremos cuál sería el procedimiento que se escoja, si se quiere un diálogo directo de los tres partidos con el Gobierno, estamos dispuestos, si quieren que el debate se dé en las comisiones VII, también, pero ahí estaremos cerrando filas en torno a un proyecto que creemos que es muchísimo mejor que el del Gobierno Nacional. Precisamente, las iniciativas legislativas pasan por el Congreso para enriquecerlas. Eso es lo que estamos haciendo pensando en mejorar la calidad del servicio.



¿Cuándo esperan una respuesta del Gobierno de si acoge o no su propuesta?



Es una propuesta bastante extensa, por eso estoy seguro de que ellos se tomarán su tiempo para leerlo, para hacernos las observaciones y comenzar el debate. Pero esperamos que esta misma semana podamos empezar a discutir la propuesta, que es una propuesta seria, bien construida.

¿Qué le están pidiendo ustedes al Gobierno con esta propuesta?



Somos conscientes de que se necesita una reforma de la salud, pero no como fue radicada por el Gobierno, que era eminentemente público. He venido diciendo que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y todos conocemos la historia del Seguro Social, eminentemente público, que naufragó. Uno de los primeros puntos es que sea un sistema mixto. No vamos a permitir la estatización 100 por ciento.

César Gaviria, del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U' Foto: Prensa

Las EPS parecen ser la manzana de la discordia. Ustedes las mantienen, pero el Gobierno las eliminaría en la práctica, ¿qué va a pasar en este caso?



Nacen las Gestoras de Salud y Vida, que vienen de la estructura de las EPS. Aquí no estamos defendiendo a las EPS, estamos defendiendo al usuario, porque tendrán unas modificaciones sustanciales. No tocarán un peso, los recursos llegarán directamente a las clínicas y hospitales. Con esto vamos a dinamizar el servicio de salud. Esta intermediación siempre ha sido muy polémica, como en las demoras en los pagos. Habrá giro directo y no se permitirá la integración vertical. Habrá un periodo de transición porque es una modificación muy de fondo, pero eso es construir sobre lo construido, porque en la propuesta del Gobierno se planteaba borrón y cuenta nueva. Y vamos a fortalecer con recursos a los hospitales públicos, no vamos a dejar que desaparezcan en la libre competencia.

¿El tema de las EPS los puede alejar en el momento de llegar a consensos?



Quiero reiterar que esto no es en defensa de las EPS, sino en defensa del usuario. Para nosotros no es opción acabar con esas estructuras que vienen aprobando hace 30 años para volverlos una telaraña de 8.200 instancias a nivel nacional, eso es paquidermo, el Estado es lento, y vamos a tener deterioro en la salud todos los días mientras llegan las autorizaciones. Estamos quitándoles el negocio a las antiguas EPS y parte del negocio era la integración vertical y lo que van a trabajar es por una comisión del 5 por ciento por el manejo que ellos hacen de auditorías y ahí estarían esas estructuras y es, en una palabra, construir sobre lo construido. No tiene ningún sentido hacer borrón y cuenta nueva. Es una buena propuesta y estamos dispuestos a defenderla con estos argumentos.

En la iniciativa de ustedes plantean un tema que no se había tocado: las propuestas sobre maternidad. ¿Qué proponen?



La licencia de maternidad es exclusivo para el régimen contributivo, las madres del régimen subsidiado no tenían derecho a unas licencias de maternidad, de manera que como estamos igualando sistemas, estamos incluyendo un articulado que tenga que ver con eso, que siempre que las gestantes que se hagan controles prenatales del régimen subsidiado tendrán derecho a una licencia de maternidad.



También han hablado de la necesidad de fortalecer a los especialistas...



Es otro cuello de botella que queremos romper ahí y es el tema de los especialistas, hoy tenemos muy pocos en Colombia. Tenemos un déficit grande, los cupos son tan pocos que nuestros jóvenes médicos se van al exterior y luego no regresan. Se quedan por allá, necesitamos más especialistas, por eso proponemos más cupos.

¿Esta reforma pone a prueba el futuro de la coalición y de los futuros proyecto de Petro?



Los tres somos partidos de gobierno, pero partido de gobierno no quiere decir notarios. Tenemos la capacidad de disentir en el interior del Gobierno. Lo hicimos en la tributaria, se presenta una reforma por 25 billones, la sacamos por 19,5 dialogando con el ministro José Antonio Campo, de Hacienda. Para eso es el Congreso, siempre pasa que allí y se mejoran los proyectos, se escuchan posturas, se hacen audiencias, se escucha a la gente. Vamos enriqueciendo los proyectos y creo que con esto enriquecemos muchísimo el proyecto presentado por el Gobierno.

