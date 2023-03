Los partidos de 'la U', Conservador y Liberal ya comenzaron a trabajar en una serie de propuestas que presentarán al gobierno del presidente Gustavo Petro con el objetivo de que sean acogidas en la discusión de la reforma de la salud.



Tal y como lo habían anunciado, este miércoles se reunieron las cabezas de estas colectividades: Dilian Francisca Toro, de 'la U' y César Gaviria y Efraín Cepeda por parte del liberalismo y conservatismo.



Los tres partidos coinciden en afirmar que no apoyarán la reforma tal y como la presentó el Gobierno, por lo que este lunes, tras una reunión con Petro, acordaron que le presentarán unos puntos que esperan ser acogidos.



Pero si esto no sucede, anunciaron que presentarán un proyecto diferente para reformar el sistema de salud, tal y como ya lo hicieron el Centro Democrático y Cambio Radical. Estos cinco partidos coinciden en que se debe mejorar el sistema, pero no destruirlo.

Nos reunimos los Partidos: Conservador, Liberal y la U, reafirmando que presentaremos al Gobierno un articulado modificatorio sobre la reforma a la salud, con los temas en que hemos insistido.



El viernes estará listo para ser presentado al Gobierno Nacional el lunes.

Por ejemplo, señalan que las EPS no deben desaparecer, como lo plantea la reforma del gobierno Petro, la cual es liderada por la ministra de Salud, Carolina Corcho.



"Reafirmamos lo que hemos venido expresando y es que vamos a presentar un paquete con el Gobierno Nacional de un articulado que tiene que ver con temas que hemos venido hablando", aseguró Cepeda y recordó que entre ellos están la libre elección, el respaldo a la atención primaria y la negativa a a la integración vertical.



Sobre lo que viene, el senador conservador aseguró que "este viernes se van a reunir los técnicos de cada partido para plasmar estos acuerdos, que ya los traíamos y reafirmamos ahora, en un articulado que le presentaremos al Gobierno Nacional el próximo lunes y estaremos dispuestos a abrir las mesas de concertación".



Según el congresista, quien hace un par de semanas asumió por tercera vez la dirección del partido, les queda pendiente mirar el costo fiscal de la reforma que, en su momento, serán estudiados con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

“Lucharemos por la dignificación laboral del talento humano en salud, camilleros, enfermeros, auxiliares, médicos, personal administrativo y toda la fuerza laboral que está en esa primera línea del servicio de atención y que hoy espera mejores condiciones de trabajo. No queremos un salto al vacío, queremos una reforma que evolucione a un mejor sistema sin poner en riesgo la estabilidad social y fiscal de Colombia”, dijo, por su parte, el senador Marcos Daniel Pineda García.

Comunicado a la opinión pública de la Bancada Parlamentaria y Directorio Nacional sobre Reforma a la Salud

