Como lo había anticipado EL TIEMPO este lunes, el Partido Liberal acaba de anunciar su decisión de no apoyar el proyecto de reforma de la salud presentando por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



"El Partido Liberal ha tomado la decisión de apartarse de la construcción del proyecto de Ley de reforma a la salud liderado por el Gobierno Nacional", acaba de informar el director de la colectividad, el expresidente César Gaviria.



En el comunicado, Gaviria señala que finalmente no fue posible conciliar "las líneas que el Partido defiende, buscando la plena garantía del derecho fundamental a la salud y un sistema de salud que corrija sus problemas y no genere otros nuevos".



Y es que el expresidente tuvo la oportunidad de dialogar hace unos días con Petro y también con los directores del Partido Conservador, Efraín Cepeda, y de 'La U', Dilian Francisca Toro, para intentar buscar acuerdos para el proyecto. Pero finalmente, esto no se logró con 'los rojos'.



César Gaviria y presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Comunicado oficial del expresidente de COLOMBIA, Cesar Gaviria, director del Partido Liberal, sobre la reforma a la salud que fortalezca y no arrase el sistema de salud de los colombianos ; @PartidoLiberal pic.twitter.com/vVv2EnmvGK — Partido Liberal (@PartidoLiberal) March 28, 2023

Fuentes cercanas al expresidente Gaviria le dijeron a este diario que el plan ahora es radicar su propia reforma de la salud - como ya lo han hecho otros partidos - en el próximo semestre legislativo, es decir, después de mitad de año.



La decisión final del Partido Liberal se conoce menos de 24 horas después de la reunión que se llevó a cabo en la Casa de Nariño este 27 de marzo. A este encuentro asistieron Cepeda y Toro, pero Gaviria no fue. En representación de los liberales se presentó, en cambio, el exviceministro Germán Escobar.

Germán Escobar en Casa de Nariño, en ausencia de César Gaviria, saludando al presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

La conversación para intentar solucionar las diferencias duró tres horas y 40 minutos. El ministro del Interior, Alfonso Prada, en una rueda de prensa informó que los liberales le comunicarían los consensos a Gaviria en la noche de este lunes. El Gobierno tenía la convicción de que lo seguirían apoyando, pero la decisión no fue así.



En el texto, firmado por Gaviria, aseguran que le han extendido al Gobierno "una enorme voluntad de llegar a consensos políticos sobre asuntos técnicos". Mencionan, por ejemplo, "el adecuado diseño institucional que cualquier sistema de salud debe tener para el manejo del riesgo en salud de las personas y las comunidades".



En ese sentido, aseguran que durante las últimas semanas intentaron buscar aproximaciones para que el proyecto de la reforma preservara el modelo de aseguramiento "en donde puedan participar distintos actores públicos, privados y mixtos y al tiempo, posibilitar una gestión pública de este aseguramiento social por parte del Estado".

En desarrollo...



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA