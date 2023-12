Reforma de la salud: las voces de partidos de oposición y Gobierno tras la aprobación

Tras un intenso debate que duró más de seis horas, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de reforma de la salud impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



En el capitolio nacional, la oposición buscó frenar el proyecto; mientras que los congresistas de la bancada de gobierno lucharon hasta el final por sacar adelante el articulado que fue aprobado este martes.



(Le recomendamos leer: Reforma de la salud fue aprobada por la Cámara: negaron el polémico artículo 42).

Durante la sesión de hoy se discutieron los artículos 42, 122, 123, 128 y 143, de los cuales algunos eran de carácter estatutario y necesitaban de las mayorías absolutas para su aprobación.



Y si bien es cierto que el articulado presentado por el Gobierno fue aprobado, no todos los artículos incluidos en la ponencia seguirán dentro de la discusión.



La plenaria de la Cámara baja decidió este martes que el artículo 42 no continuaba dentro del proyecto y se presentaron 75 proposiciones que serán discutidas por la Comisión Séptima del Senado el próximo año.

Facebook Twitter Linkedin

En la Cámara de Representantes se realiza el Debate Reforma a la Salud. El partido de gobierno celebra el paso de la Reforma de la Salud. Foto: Néstor Gómez - El Tiempo

Partidos de Gobierno celebran aprobación en Cámara de Representantes

Congresistas simpatizantes de la reforma de la salud celebraron el paso que dio el proyecto en la plenaria de la Cámara baja.



María Fernanda Carrascal, representante del Pacto Histórico, aseguró que "hemos aprobado una reforma de la salud que pone en el centro de sus prioridades el cuidado y la vida de los y las colombianas".



En su cuenta de X, la representante sentenció "con esto hemos avanzado en la transformación del sistema de salud vigente: injusto, inequitativo, terriblemente violento, que nos llevó a hablar de “paseos de la muerte”, que dejó morir a miles de compatriotas porque prioriza el negocio por encima de la cobertura real y la atención de las personas. Eso es lo que vamos a dejar atrás".



Concluyó asegurando que espera que en el Senado la discusión se dé con un debate "transparente y sin jugaditas".

¡Cumplimos! Después de casi un año de una discusión que inició en la Comisión VII, hemos aprobado en segundo debate en la @camaracolombia una Reforma a la Salud que pone en el centro de sus prioridades el cuidado y la vida de los y las colombianas.



Con esto hemos avanzado en la… pic.twitter.com/zC9oigpfb8 — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) December 6, 2023

Por su parte, el expresidente de la Cámara, David Racero, aseguró que con la aprobación del proyecto "gana Colombia, ganan los territorios más apartados y gana la gente".



"Lo logramos. Aprobado en Cámara el cambio del modelo de salud en función de los derechos y no del privilegio. La victoria es contra las mentiras, las fake news, el saboteo, la matriz de opinión de desinformación", comentó el congresista en su cuenta de X.

#AvanzaLaSalud



Lo logramos. Aprobado en Cámara el cambio del modelo de salud en función de los derechos y no del privilegio.



La victoria es contra las mentiras, las fake news, el saboteo, la matriz de opinión de desinformación.



Gana Colombia, ganan los territorios más… pic.twitter.com/2TWoQVnPCr — David Racero (@DavidRacero) December 6, 2023

Las voces de la oposición

El representante por el partido Centro Democrático, Andrés Forero, fue uno de los primeros en pronunciarse tras la aprobación del proyecto del gobierno Petro.



"Hoy lamentablemente en la Cámara de Representantes se le ha dado un golpe mortal al sistema de salud colombiano. Hay que decir que vencieron, pero no convencieron, y prueba de eso es que el trámite de este proyecto de ley ha implicado una crisis ministerial que sacó a los tres ministros del centro político del gabinete del presidente Gustavo Petro antes de ser radicada", comentó Forero.



En la plenaria, el representante también aseguró que el primer debate del proyecto implicó la salida de la exministra Carolina Corcho y la "ruptura de la coalición de Gobierno", (salida del partido de La U y del partido Conservador a la independencia).



(Le podría interesar: Reforma de la salud: ¿qué dice el polémico artículo 42 que frenó ayer el debate?).



"No convencieron al país porque si se miran las encuestas, una amplia mayoría de colombianos no quieren que se acabe el sistema actual. Todos quieren que se mejore el sistema de salud, pero no acabando las EPS. Lloramos por el sistema de salud colombiano, pero la lucha no para", aseveró el congresista.



Así mismo, anunció que seguirán dando el debate y que presentarán una recopilación de lo que consideran vicios de trámite en la plenaria y en la Comisión Séptima.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal publicó en su cuenta de X que "algunos partidos tradicionales dieron el sí para destruir un sistema que hay que mejorar, no eliminar".



"En Senado nos opondremos con los argumentos y la firmeza necesaria", apuntó la congresista del Centro Democrático.

Hace algunos minutos se aprobó la ilegal e inconstitucional reforma a la salud.



Algunos partidos tradicionales dieron el sí para destruir un sistema que hay que mejorar, no eliminar.



En Senado nos opondremos con los argumentos y la firmeza necesaria. pic.twitter.com/KdxDWBYcDW — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 6, 2023

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...