Una situación crítica se presentó en la tarde este lunes con la reforma de la salud tras la decisión del expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, de no asistir a un encuentro en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro.



EL TIEMPO conoció que Gaviria considera que el proyecto es inconstitucional; por ende, en la colectividad que dirige ya se tomó la decisión de radicar su propia reforma de la salud en la próxima legislatura, que inicia en el segundo semestre de este año.



De acuerdo con el expresidente Gaviria, echaron para atrás lo acordado en las mesas técnicas.



Pese a esto, en la noche de este lunes se conoció que Germán Escobar, en representación de los liberales, sí asistió a la reunión en la Casa de Nariño, por lo que la posición de la bancada liberal podría estar en duda.



El ministro Prada, luego del encuentro en Palacio, señaló que Escobar se reunirá con el expresidente César Gaviria para informarle los acuerdos a los que se llegó y, sobre esto, tomar una decisión.

César Gaviria, Alfonso Prada y David Racero. Foto: Mininterior

Ahora bien, respecto al acta de consensos, los liberales, los conservadores y 'La U' - tres partidos que hacen parte de la coalición del Gobierno pero que no son petristas - dieron a conocer su posición en la cual ratifican que el acuerdo con Petro era "la eliminación de los Fondos Regionales desconcentrados de la ADRES".



Sobre las EPS - ahora llamadas Entidades Gestoras de Salud y Vida - aseguraron que como institución no fue concebida con carácter transitorio y que el proyecto de ley "debe reflejar su carácter permanente como fue concertado con la Presidencia, lo que implica la posibilidad de nuevas Entidades Gestoras en el futuro en caso de ser necesarias".



Entre sus preocupaciones, dicen que luego de haberse discutido y acordado que la remuneración de las Entidades Gestoras de Salud y Vida se disminuya de 8% y 10% a solo un 5% fijo y un 3% sujeto al cumplimiento de estándares de satisfacción de usuarios, resultados en salud y gestión en la contención de los costos, "la contrapropuesta de redacción del acta que envía el viceministro Luis Alberto Martínez incluye la expresión “hasta un 5%” y escribe entre paréntesis que el Ministerio de Salud y Protección social reglamentaría la forma. En ningún momento eso se concertó de esa manera y esperamos que quede como se discutió y aprobó".



Por otro lado, manifiestan preocupación porque, según dicen, entre las correcciones que se hicieron se percibe que los Equipos Multidisciplinarios de Atención Primaria en Salud (EPAS) sólo pueden estar en los CAPS públicos.



"Consideramos que los CAPS privados deben también tener EPAS para acelerar el proceso de caracterización poblacional e impactar los riesgos individuales y colectivos con resultados del modelo predictivo y preventivo de manera expedita", aseguran.



Estos son otros puntos que señalan:



"Nos preocupa que entre las correcciones del viceministro se perciba que las condiciones de operación del componente público del Sistema de Aseguramiento Social en Salud (SASS) sea diferente a las condiciones de operación de las Entidades Gestoras de Salud y Vida. Sabemos que no pueden ser exactamente iguales pero sí deben tener situaciones muy similares.



Ratificamos nuestro compromiso con la libre elección de los ciudadanos pues la consideramos núcleo esencial del derecho a la salud. Restringirla sería un retroceso y una regresión que violaría el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales plasmados en los tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad. En consecuencia los ciudadanos deberían elegir también si adscribirse al modelo público o al privado".



