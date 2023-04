En un comunicado a la opinión pública, el partido Conservador se refirió a la polémica generada luego de que uno de sus congresistas firmó la ponencia para la radicación de la reforma de la salud en la Comisión Séptima.



En el documento, la colectividad explica que durante varias semanas han realizado un "debate profundo" para analizar el proyecto de la reforma de la salud y que su objetivo es "construir sobre lo construido".



"Este es el único interés que se ha defendido en la Bancada del Partido Conservador. Nuestra posición es que si las observaciones y propuestas que hemos sustentado no son acogidas en el proyecto, no lo apoyaremos", se lee en el comunicado, en donde agregan que el próximo 11 de abril tomarán una "decisión final y obligatoria" sobre la reforma.

Partidos Conservador, de La U y Liberal se alejaron de la reforma de Carolina Corcho. Foto: EL TIEMPO

"Desde el Partido seguimos en la línea de construir sobre lo construido, las líneas azules presentadas no son un capricho sino posiciones sustentadas en cifras y por expertos que tienen el interés de beneficiar al ciudadano de a pie", concluyeron los conservadores.



Hay que recordar que de manera intempestiva, este viernes a las 5:20 p. m. fue radicado y que, de manera sorpresiva, el texto estaba firmado por el representante a la Cámara conservador Gerardo Yepes, pese a que el jefe de su partido, Efraín Cepeda, dijo esa misma semana que la colectividad no acompañaría la iniciativa del presidente Gustavo Petro y de la ministra de Salud, Carolina Corcho.



"Asumo totalmente la responsabilidad de la firma de la ponencia. Es una posición particular personal sin ningún tipo de injerencia. Yo ayudé a construir la ponencia. Yo la firmé y recogimos varios insumos. (...) Lo que hicimos fue presentar ponencia positiva. Eso no quiere decir que el proyecto a la reforma esté aprobado, pero sí abrimos el debate, que es fundamental hacerlo, porque si no se presenta ponencia, se cae la apertura del debate y ahí es donde los partidos van a presentar las diferentes posiciones", explicó Reyes en entrevista con EL TIEMPO.



REDACCIÓN POLÍTICA

