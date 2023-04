Efraín Cepeda, presidente del directorio del partido Conservador, rechazó la poca acogida que han tenido las 133 proposiciones que presentaron con el partido de la U para modificar la ponencia de la reforma a la salud. De acuerdo con el senador, apenas les han aceptado el 27 por ciento de los cambios sugeridos.



De mantenerse dicha tendencia, advirtió el conservador, no apoyarán el texto de ponencia que presente el gobierno este martes, cuando inicie el debate del proyecto en la Comisión Séptima de Cámara. Según Cepeda, votarían negativo.



El presidente de los azules informó que habían recibido la retroalimentación del Ministerio de Salud sobre los cambios, y el balance sería el siguiente: "Del total de las proposiciones, solo acogen el 27 por ciento, rechazan el 73 por ciento. Y de las prioritarias, que son el modelo mixto, la libre escogencia y las gestoras de salud y vida, acogen solo 19 de 95, menos del 20 por ciento".



Fueron estas cifras las que llevaron a los conservadores a anunciar un inminente voto negativo de la reforma de la salud. Además, se volvieron a levantar de las mesas de negociación con el Ministerio de Salud: "Me niego a asistir a una reunión más de las 2 de la tarde. No vuelvo a asistir a más reuniones. ¿Para qué? Con tan solo el 20 por ciento de acogida", dijo el senador Cepeda, que reiteró que, si no acogen las proposiciones, "no hay votos".

Las conclusiones se dieron luego de una nueva reunión entre César Gaviria, del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U'. Foto: Prensa

Desde 'la U' hay un ambiente similar, fuentes de la colectividad expresaron su molestia: "no vemos los puntos nuestros". Supuestamente, según este miembro de la colectividad, se alcanzan a incorporar algunas de las propuestas de cambio pero "sin mayor claridad".



"Si no ajustes con nuestras proposiciones, no acompañaremos la ponencia", sentenció. El balance en dichas toldas es que solo se habrían incorporado 33 de las 133 proposiciones. Estos números serían insuficientes para las dos colectividades: 'la U' y los conservadores.



En el caso de los liberales, estos llevan una triples estrategia. Aunque están participando del esfuerzo partidista por conciliar las modificaciones, al mismo tiempo van a presentar un ponencia alternativa y hay intenciones de presentar un proyecto propio de reforma a la salud, pero de carácter estatutario.



Juan Sebastián Lombo Delgado

REDACCIÓN POLÍTICA