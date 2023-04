En la jornada de este miércoles, el expresidente César Gaviria, cabeza del Partido Liberal, se reunión con sus homólogos de los partidos de la U (Dilian Francisca Toro) y Conservador (Efraín Cepeda) para terminar de definir cuál sería la postura de su colectividad frente a la reforma de la salud. Al final, no hubo mayores anuncios oficiales.



El encuentro entre los tres líderes de las colectividades tradicionales que hacen parte de la coalición de gobierno se había pactado el martes, luego de que ‘la U’ y los azules abrieron la puerta a apoyar el texto impulsado por la ministra Carolina Corcho, si se incluían 133 proposiciones para ajustar el texto. Por el lado de los liberales, se anunció que la colectividad se plegaría a lo que decidiera César Gaviria.



El encuentro de este miércoles, que se llevó a cabo de manera virtual, tuvo como objetivo que se definieran posiciones. Sin un comunicado o pronunciamiento oficial, solo se conoció que el expresidente Gaviria le había dado el visto bueno al representante Germán Rozo para que radique este jueves una ponencia alternativa a la reforma de la salud.

César Gaviria, del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U' se reunieron de forma virtual este martes. Foto: Prensa

Esto se entendió como un “portazo” de los liberales al texto de gobierno. Sin embargo, desde los otros dos partidos tradicionales (conservadores y ‘la U’) se anunció que los rojos estaban trabajando junto con ellos para incluir las 133 proposiciones en la ponencia gubernamental.



“El Partido Liberal se suma al trabajo de la reforma con las proposiciones que radicamos el Partido de la U y los conservadores”, señaló una fuente al interior de la colectividad dirigida por Dilian Francisca Toro.



Lo que parecen hechos contrarios, realmente sería parte de la estrategia liberal para enfrentar el debate sobre la reforma de la salud. En un primer momento, irían con una ponencia alternativa, que radicará el representante Rozo a las 10 de la mañana de este jueves, y trabajarían con los otros dos tradicionales para modificar el proyecto del Ministerio de Salud.



“Queremos construir sobre lo construido. Vamos con herramientas propias y sumamos tres puntos fundamentales para la discusión con los conservadores y ‘la U’”, expresó una voz cercana al expresidente César Gaviria.



En ese sentido, el partido liderado por Gaviria hizo énfasis en que las 133 proposiciones presentadas por sus homólogos de la coalición de Gobierno son de origen liberal, pues estás parten de las “20 líneas gruesas” que crearon en trabajo conjunto.



Miembros de la colectividad roja confirmaron que se trataría de una doble estrategia. En un primer momento llevarían una ponencia alternativa, que lo más probable es que sea descartada a las primeras de juego, pues, si se consolida la mayoría oficialista, tendría la misma suerte que la ponencia de archivo y otras propuestas de partidos contrarios a las posturas del Ejecutivo.



Sin embargo, para no quedarse por fuera del debate tan temprano, también buscarían dejar su impronta en la propuesta de Gobierno. “Entendemos que el partido no puede abstraerse de la discusión. Vamos a meter nuestros puntos”, expresó un miembro de la colectividad que pidió reserva de su nombre.



“Toca entrar en la discusión y toca entrar con los taches”, agregó sobre los frentes de acción que abrirían los liberales. Sin embargo, la estrategia liberal también apuntaría a retomar la tesis de que el proyecto de reforma de la salud debe ser una ley estatutaria.



En la colectividad hay sectores que mantienen la tesis de que se entra a modificar directamente un derecho fundamental, por lo que sí o sí la iniciativa debe tramitarse como una estatutaria. Por eso, como tercera estrategia estaría presentar un proyecto de carácter estatutario.

Los liberales plegaron su posición final sobre la reforma de la salud al concepto de César Gaviria. Foto: Presidencia



Supuestamente el texto está listo desde hace un tiempo y habría intenciones de presentarlo en dado caso. Esta acción haría que las discusiones pasen a las comisiones primeras, pues estas se encargan de los temas estatutarios, y llevaría el debate a un escenario en el que Gobierno no la tendría tan fácil, pues allí no tienen las mayorías garantizadas, algo ya demostrado con proyectos como la reforma política.



En total son tres las estrategias de acción que tendría el Partido Liberal para la discusión de la reforma de la salud. Supuestamente, según sus miembros, la intención es que sí o sí queden consignados tres puntos básicos: aseguramiento mixto, libre elección de los servicios y de quien los prestará y la no burocratización del sistema de salud.



Juan Sebastián Lombo Delgado

REDACCIÓN POLÍTICA