Aún no se conoce el texto de la reforma a la salud y cada vez son más los sectores políticos que están cuestionando el espíritu de esta iniciativa, que es una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Pero.



Cambio Radical y el Partido Liberal ya expresaron sus preocupaciones y los conservadores anunciaron una reunión de bancada, que se llevará a cabo los próximos días, para definir su postura frente a este proyecto, así como otros que presentará el Ejecutivo este semestre al Congreso.



Y en las últimas horas la directora del partido de 'la U', Dilian Francisca Toro, salió a cuestionar la iniciativa y a dar a conocer su punto de vista sobre lo que se debe hacer para mejorar el sistema.



En una columna de opinión publicada en el sitio web de su colectividad, titulada 'la salud de los colombianos está en juego', argumentó que se debe construir sobre lo construido y pidió al Gobierno dar a conocer pronto el articulado que se llevará al Congreso para así tener un debate más amplio.



"La salud de los colombianos está en juego. Por eso, mi invitación al Gobierno Nacional es a que presente el proyecto de reforma a la salud con todo su articulado, que permita generar un debate con argumentos sólidos, información técnica y cifras reales, en el que se escuche la voz de todos los actores del sistema, los pacientes y ciudadanos. La reforma a la salud sí es necesaria, pero construyendo sobre lo que hemos construido durante tantos años", escribió Toro.



Para la directora de este partido, quien es médica, el actual sistema debe ser mejorado para que los pacientes y sus derecho sean prioritarios. Y señala que la discusión no debe girar alrededor de las EPS.



"Considero que sí debe haber equilibrio entre los actores del sistema, sin integración vertical. Sin embargo, determinar que permanezcan o no las EPS, es una decisión que se debe tomar a través del consenso. En tal caso, el Gobierno deberá explicar en su propuesta quién va asumir el papel y las funciones de estas entidades, para así poder establecer su conveniencia. Ahora, considero fundamental mantener el aseguramiento", comentó la directora.



Agrega que se debe buscar soluciones para los sistemas de salud regionales y dice que este debe ser diferencial según las necesidades de cada territorio, especialmente en el sector rural y las regiones más apartadas del país.



"Como médica, estoy convencida de que la salud es un derecho sagrado y uno de los factores primordiales que nos permitirá cerrar las brechas que nos aqueja. Esa ha sido una de mis banderas a lo largo de mi vida pública", complementó la excongresista.



El texto de la reforma a la salud aún no se conoce, pero el Gobierno, a grandes rasgos, ha socializado su esencia. Sin embargo, ha recibido críticas porque se espera que lleven el texto en unos 15 días al Congreso y hay sectores que reclaman que es necesario presentar el articulado antes de su radicación para que haya un debate más allá del que se lleva a cabo en el Capitolio en el que participe la sociedad civil.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA