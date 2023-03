El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció en la noche de este lunes que el Gobierno Nacional habría llegado a un acuerdo con los partidos Conservador y la U para darle vida a la reforma a la salud.



"Tenemos humo blanco. La reforma a la salud coge cada vez más fuerza de manera concertada. Tendremos un sistema mixto público privado", dijo el congresista.



La declaración se dio tras una reunión que sostuvo el presidente Petro con representantes de los dos partidos mencionados.



Horas antes, la ministra de Salud, Carolina Corcho, había señalado en un evento de la Andi que el proyecto podría ser retirado del Congreso si no mantenía ciertas bases para conservar su capacidad de generar cambios sustanciales en el sector.



Congresistas de la oposición, como David Luna y Paloma Valencia, lanzaron duras críticas. "Ministra, por favor, hay que estar abiertos al debate y a la crítica. No pueden pretender que su Reforma a la Salud, que además es supremamente peligrosa, pase sin ninguna modificación", dijo Luna.



Valencia también señaló: "El Congreso es el que decide las leyes de la República, y si al Gobierno no le gusta que el Congreso pueda ejercer su función, que retire el proyecto. El Congreso sabrá sacar un proyecto que les sirva a los colombianos y no solo a la ministra".