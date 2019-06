Referendo contra JEP no tiene apoyo del partido uribista

La idea de un referendo para derogar la Justicia Especial Para la Paz

(JEP), promovido por el periodista Herbin Hoyos, encontró posiciones diferentes entre el expresidente Álvaro Uribe, y el Centro Democrático.

En entrevistas radiales (La W y Blu Radio) en los últimos días, Uribe expresó su apoyo a varios puntos de la propuesta de Hoyos, como eliminar la JEP y sacar de sus cargos a los magistrados de las altas cortes.



Uribe, a propósito de la iniciativa de Hoyos, se manifestó en favor de eliminar también la Corte Constitucional y crear una sola alta corte en el país.



"Yo estoy de acuerdo con varios puntos de ese referendo, lo firmaría y los apoyaría"., dijo Uribe en las entrevistas.

​

No obstante recalcó que ni él, ni el Centro Democrático, están promoviendo esta medida y que nació como una iniciativa popular.

Sin embargo, el Centro Democrático (partido de Uribe) publicó un comunicado en el que aseguró no haber "asumido una postura hasta el momento" con el referendo contra la JEP.



Así mismo, el partido dijo que frente a los puntos con los que el senador Uribe expuso estar de acuerdo, estudiará un "eventual apoyo", pero aún "no ha tomado una decisión al respecto".

​

El partido aseguró que cualquier decisión o postura que asuma con respecto a esta acción popular, será debidamente comunicada.



Por su parte el presidente Iván Duque aludió al tema desde Londres y dijo que "el gobierno es respetuoso de iniciativas ciudadanas", y aunque no fue expreso en su apoyo a ese referendo, sí se mostró tolerante con la iniciativa.





POLÍTICA