En noviembre del 2018, 34 representantes a la Cámara se declararon impedidos para votar el proyecto con el cual se buscaba reducir el salario de los congresistas.



Durante la discusión, que se llevó a cabo en la Comisión Primera, argumentaron que de votar a favor o en contra habría conflicto de intereses y se expondrían a una sanción disciplinaria. Solamente dos congresistas, Juanita Goebertus y Germán Navas Talero, estaban dispuestos a votar. Pero esta iniciativa finalmente se hundió.

Pasaron casi cuatro años para que sucediera todo lo contrario. Esta vez, en la Comisión Primera del Senado, donde la semana pasada fue aprobado por mayoría en primer debate el proyecto por el cual se busca crear un impuesto del 20 por ciento para todos los altos funcionarios del Estado, incluyendo al Presidente, y desde 2026 ninguno de estos funcionarios podrá ganar más de 23 salarios mínimos legales vigentes. Actualmente, los legisladores colombianos ganan 35’316.450 pesos.



¿Cómo lograron este avance?

Previamente se modificó la ley de impedimentos, con lo cual se evitó que se repitiera la misma escena de noviembre del 2018 para que los congresistas no pudieran negarse a votar. Estaban obligados a hacerlo a favor o en contra. Así, algunos sectores señalan que ahora se trata de voluntad política.



La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, una de las promotoras del proyecto, le dijo a EL TIEMPO: “Siento que esta vez estamos muy cerca de que sea una realidad”. Agregó que si bien faltan siete debates, este es un mensaje que el Congreso les quiere dar a los colombianos. “No cambia el Congreso, pero sí es un mensaje que los colombianos esperan”.



De hecho, fue uno de los puntos de la consulta anticorrupción del 2018, la cual fue respaldada por más de 11’500.600 votos, pero no alcanzó el umbral para ser aprobada.



Con ese antecedente, analistas políticos afirman que este es un mensaje que los colombianos necesitan del Congreso para comenzar a recuperar la confianza en esta institución que no tiene la mejor imagen. Incluso, encuestas recientes indican que la imagen negativa del Legislativo supera el 80 por ciento.



“Hay una presión importante de la opinión pública en el contexto actual; además, muchos de quienes hoy conforman el Congreso han tomado la vocería en esta materia”, afirmó el docente y analista político Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.



Las personas quieren realmente un cambio, tal y como lo anuncian el Gobierno Nacional y el Pacto, y uno de esos cambios es reducir los costos del funcionamiento del Estado. Incluso, algunos congresistas son conscientes de que ganan uno de los salarios más altos de la región y en tiempos pospandemia también deben apretarse el cinturón.



“Claro que un político tiene que ganar bien y el sector público no se puede pauperizar, porque entonces la gente buena no va y se queda en el sector privado. Pero también es cierto que hoy tenemos unos de los salarios más altos de congresistas en las tablas comparativas de Latinoamérica. Esto lo que significa es que tiene que haber un símbolo de una economía para el país, de un gesto de los congresistas”, aseveró Valencia.

¿Qué se espera de esta iniciativa?

Pero el camino es largo, y aunque las mayorías en el Congreso, tal vez por presión, han dicho que votarán la iniciativa, los expertos indican que no es tan clara su aprobación, teniendo en cuenta que, además, las altas cortes también se verán afectadas.



No obstante, en el Congreso han indicado que están blindando jurídicamente el proyecto para que no haya manera de que lo declaren inconstitucional.



En palabras de Basset, se debe esperar hasta el final. Señala que en una coyuntura diferente, en la cual los ojos de la opinión pública estén en otros temas, “se podría caer”. Algo que, a su modo de ver, iría en contravía de lo que esperan los colombianos.



“Es un gesto para mostrar que, efectivamente, los congresistas están escuchando y tratando de acercarse un poco más a la gente, conscientes de su impopularidad y que la situación económica y social es bastante difícil”, comentó el académico.



Para Carlos Arias, también analista político, es difícil la aprobación, pues considera que hay “muchos intereses en juego”. Pero confía en que lo hagan una realidad. “Algunos se pueden declarar impedidos o postergar la decisión para la próxima legislatura, pero es una oportunidad histórica y los congresistas necesitan un golpe de opinión que les devuelva algo de buena reputación”.



