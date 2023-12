Reconstrucción de Providencia: Iván Duque destaca informe de la Contraloría

El expresidente Iván Duque se refirió este lunes al informe de la Contraloría General sobre la reconstrucción de las islas de Providencia y Santa Catalina, tras el paso del huracán Iota en el año 2020.



En el informe, el órgano de control destacó que la atención a detalles críticos, la participación activa de los beneficiarios y la consideración de factores ambientales, fueron fundamentales para que este proceso de reconstrucción "haya sido un éxito".



“Gracias a todo un equipo maravilloso de personas comprometidas, lo logramos. Cuántas mentiras y calumnias se dijeron con sentido politiquero, pero es con hechos como se construye país”, señaló Duque en su cuenta de X.



Hay que recordar que tras la llegada de Gustavo Petro al poder, una de las críticas hacia su antecesor tuvo como foco la reconstrucción de las islas y particularmente por el costo de las viviendas, que superaban los 600 millones de pesos.

La @CGR_Colombia destaca la reconstrucción de Providencia como un modelo exitoso y referente histórico en gestión de desastres.



— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 18, 2023

¿Qué dice el informe?

Según la Contraloría General, el proyecto de reconstrucción comenzó en enero de 2021 con una asignación presupuestal de 646.218 millones de pesos, de los cuales se han desembolsado 625.854 millones de pesos, correspondientes a un avance financiero del 96,8 por ciento.



El órgano de control también destacó que esa inversión se usó en la reparación integral de 765 viviendas que presentaron afectaciones mínimas no estructurales; la reconstrucción total Tipo 2 y Tipo 4 de 330 viviendas con áreas entre los 85 metros cuadrados y los 100 metros cuadrados, así como la construcción de 736 viviendas tipo VAL, que requirieron un diseño único porque en muchos casos el área del lote era insuficiente para la implantación de las tipologías T2 y T4.



Con esto, la Contraloría destacó que hay 1.831 viviendas terminadas desde junio y que Findeter, como ejecutor del proyecto, está realizando la etapa de posventa.



También han sido entregadas ya oficialmente a los habitantes de las islas 1.684 casas, aunque 147 no han sido recibidas por parte de los beneficiarios por diversas situaciones extracontractuales, como afectaciones de salud del beneficiario, solicitudes para que se les haga un reconocimiento económico adicional a la intervención realizada e inconformidades técnicas y sociales.



Sin embargo, la Contraloría también alertó que hay al menos tres proyectos del plan de reconstrucción de Providencia y Santa Catalina que no se han completado. Allí aparecen la estación de Policía -contrato ha tenido cinco prórrogas-, la institución educativa Junín y los problemas para acceder al agua potable.

